El diputado Carlos Prosperi (AD-Guárico) destacó este miércoles que la constitución establece que las elecciones que corresponden este año son parlamentarias y defendió a Henry Ramos Allup diciendo que hay medios de comunicación que solo difundieron una parte de sus declaraciones.

«Como secretario general de AD en Caracas tengo que decir una vez más que este tipo de situaciones lo que buscan es tratar de dividirnos, hemos fijado una posición y lo importante es que hemos mantenido un criterio de unidad y lo hemos demostrado desde el 2015 uno de nuestras declaraciones de Allup es algo que está allí es que no podemos eludir ni evadir que las que elecciones que corresponden según la constitución son elecciones de la AN», dijo a Sergio Novelli.

«Pero solo pusieron una parte del video y Guaidó aclaró posteriormente y hasta ahora se sigue insistiendo en aclarar y repetir que queremos elecciones presidenciales y cuando hablamos de elecciones libres es obviamente porque hay que construir una vía final a la salida de la crisis y solo pasa por salir de Nicolás Maduro; pero creo que este tipo de acciones más allá de unir lo que buscan es perseguir y crear rumores para debilitar a la alternativa del cambio democrático», enfatizó.

Asimismo, condenó las acusaciones realizadas al Partido Vente Venezuela sobre que envió encapuchados a la marcha de este martes. «Circularon algunos videos y dijeron que las personas que encapuchados eran mandados por el partido Vente, quiero desmentir esto porque Ómar González del partido de MCM, nosotros debemos salir en defensa, porque eso no es así. Ellos estuvieron presentes en la marcha y en la sesión; ya basta de seguir tirando bolas que lejos de unirnos buscan dividirnos, nosotros vamos a tomar la decisión unidos dentro de la alternativa del cambio por el bienestar y la salida de la crisis».

Sobre la marcha opositora, consideró que fue un éxito rotundo por «la multitudinaria concentración en Caracas» y agregó «nosotros dijimos que íbamos a acompañar a cada una de estas personas a entregar el Pliego Nacional de Conflictos, esas personas que no han sido atendidas por este régimen y decidimos que los íbamos a acompañar permanentemente, porque la AN es la que está representada por Guaidó y no es un espacio físico».

A quienes criticaron que sabían que no iban a poder llegar a la AN, Prosperi dijo que saben a que se enfrentan. «Nosotros íbamos a la cabeza de la marcha, no mandamos al pueblo y sabíamos a lo que estábamos expuestos, yo mismo he expuesto mi propia vida cuando estaba en la camioneta del presidente Guaidó y nos dispararon en enero. A pesar de todo eso, hemos seguido dando la cara y vamos a seguir luchando, recibimos a nuestros trabajadores y aprobamos este pliego de conflictos y vamos a seguir respaldando las acciones de calle del pueblo».

Faes no tenía orden de detención ni de allanamiento

El parlamentario condenó lo ocurrido la tarde del martes cuando varios diputados fueron detenidos por el Faes en The Hotel. «Detuvieron a 3 colegas diputados, declaramos en la tarde que la diputada Zandra Castillo y Ángel Torres fueron liberados pero dejaron secuestrado al diputado Renzo Prieto y hasta la fecha está privado de libertad» y denunció «no tenían orden de captura ni de allanamiento, le robaron los teléfonos y varias cédulas de identidad a diputados que estaban en el hotel, lo más grave de esta situación es que fue el Faes ha sido señalado por desapariciones forzosas, exterminio y no representa a los venezolanos».

«Lo único que tiene el régimen son los organismos de seguridad bajo órdenes de personas que no respetan las leyes y no podemos evitar tristemente; estos grupos sirven es para perseguir a quienes pensamos diferente y esto no es una novedad; debemos recordar que hay diputados injustamente tras las rejas como Requesens, Ismael Leó, con una medida sustitutiva de su libertad y el caso de Gilber Caro que está desaparecido y lo detienen y lo sueltan y lo detienen y lo sueltan».