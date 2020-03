El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se pronunció este martes sobre la actualización del informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet y dijo que tanto ella como quienes callan la violencia en América Latina están inhabilitados para opinar sobre este país.



«La señora Bachelet no está habilitada para hablar sobre Venezuela está inhabilitada moralmente para opinar de DDHH, cuando ella calla lo que ocurre en Chile, cuando calla lo que ocurre en Colombia, no abre la boca por lo que ocurre en El Salvador, Bolivia, ni uno solo de ellos que no condenen la violencia en estos países tiene moral para hablar sobre Venezuela. El país más estable de Latinoamérica», dijo Cabello desde la Plaza Morelos, en Caracas, en medio de una concentración chavista en defensa de la ANC.

Cabello restó importancia a la movilización que hiciera la oposición atendiendo el llamado de Juan Guaidó para este 10 de marzo pues, a su juicio, «no ocurrió nada, como siempre».

«Cuánto tiempo tiene la derecha convocando una actividad para este 10 de marzo, desde hace un mes lo están diciendo, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, desde el Grupo de Lima ¿y qué ocurrió? nada. No tienen capacidad de movilización, ni organización ni propuestas. Es inconcebible que alguien que se llama presidente de la Asamblea Nacional haga un pliego conflictivo para entregárselo a él mismo, es carente de imaginación política», comentó.

«Se aprendieron un caletre de cese de la usurpación, gobierno de transición y no sé que más, y parece que se les perdió la página. Más nunca lo mencionaron», agregó.

Señaló que todavía en la oposición, a su juicio, se manifiestan de manera explícita la división que hay entre ellos. «Tú ves la foto y está lo poco que queda de Acción Democrática, de Copei, de Voluntad Popular, todos por separado, no pueden ni eso por el odio que se tienen. Mientras tanto, aquí está el pueblo chavista, en las calles, en defensa de la ANC», recalcó.

Diosdado Cabello insinuó que el incendio de los galpones del CNE es obra de la oposición para movilizar a su gente este martes, «pero ni con eso pudieron.

«A las 9 de la mañana estaban instalando su tarima en Las Mercedes, porque ellos sabían que para acá no iban a entrar. Le mintieron a su gente que venían para acá, pero ellos saben que el Municipio Libertador es territorio de paz y cero violencia», aseguró.

Cabello, antes de concluir sus declaraciones, reafirmó que este año habrá elecciones parlamentaria y que «no habrá fuerza que debilite la revolución, no van a poder», sentenció.