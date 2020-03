Rafael Rico, integrante del equipo de Juan Guaidó, denunció este domingo la detención de dos de sus compañeros, de nombres Rómulo Garcia y Víctor Silio, en la Urb. La Tahona. Así lo reporta Sergio Novelli.

Dice Rico: «En horas de la mañana se llevaron secuestrados a dos personas de mi equipo. Se encontraban en una residencia en La Tahona y ahora desconocemos su paradero. Gracias a Dios yo no me encontraba en el sitio. me encontraba en otro lugar. Ahora estoy a salvo, a resguardo. Quise hacer este video para denunciar la desaparición forzosa de Víctor Silio y Rómulo García. Nicolás Maduro y los usurpadores son los responsables de su integridad física».

Por su parte, el partido Voluntad Popular denunció a través de sus redes sociales, “la intención de irrumpir ilegalmente en su vivienda para robar o sembrar evidencias sin presencia de nadie, puesto que ni Rico ni su familia están allí”.