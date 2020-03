La diputada Delsa Solórzano (EC-Miranda) condenó este lunes que casas de dirigentes políticos hayan sido pintadas con mensajes y que el Faes haya secuestrado a integrantes del equipo de Guaidó y a familiares de los mismos.

«Se está haciendo uso de la represión en el marco de la crisis humanitaria y la pandemia del coronavirus, persiguen a la disidencia política, pretenden hacer callar las voces contra el régimen represor», dijo en rueda de prensa.

«Se incrementa la represión contra el entorno del presidente Guaidó, su familia, amigos, diputados, ayer funcionarios del Estado secuestraron a miembros del personal del presidente Guaidó y sembraron evidencias», denunció.

La parlamentaria indicó que Andrea Bianchi, la novia de Rafael Rico fue «secuestrada para que dijera el paradero de su pareja, también se han producido violaciones a derechos de los diputados, Maduro llama a esto la Furia Bolivariana».

Asimismo, reiteró que la joven fue liberada y acotó «vamos a reservarnos detalles para protegerla, está bastante asustada, hoy fue detenida en la madrugada, fue maltratada durante su ilegal detención, presumimos que se trató del Faes, porque estos funcionarios de los cuerpos del régimen actúan sin identificación».

Precisó que las residencias de 13 diputados de la AN amanecieron con pintas. «20 dirigentes políticos también han sufrido las pintas en sus residencias, Maduro hizo alusión a esto, es una violación de derechos humanos, ya fue enterada Michelle Bachelet y la Unión Interparlamentaria».

Régimen miente sobre el coronavirus

De igual forma, Solórzano refirió a la información que ha dado el chavismo sobre el coronavirus y destacó «ayer escuchamos a un vocero decir que un paciente presentaba síntomas de Covid-19 desde febrero cuando ellos confirmaron los primeros casos en marzo».

«Es increíble que en un país como Venezuela no haya gasolina, eso no tiene que ver con el coronavirus, esa crisis del combustible es consecuencia del régimen de Maduro, mientras Maduro esté en el poder no se resolverá la crisis», enfatizó.