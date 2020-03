El periodista David Placer infirió este lunes en que el ex jefe de la Inteligencia militar de Venezuela bajo el mando de Hugo Chávez, Hugo «El Pollo» Carvajal, estaría protegido por la Inteligencia española con la anuencia del vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias.



«La gran sospecha para medios españoles es que (Hugo Carvajal) podría estar protegido por agentes de inteligencia que reportan a altos cargos del gobierno de España. Una de las exigencias de Podemos ha sido comenzar a controlar la inteligencia española, cosa que ya está empezando a hacer. Está claro que, de ser así, estaría enterado de esa condición», dijo el periodista en una conversación, vía telefónica, con Sergio Novelli.

La duda es si también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estaría al tanto de esto, al respecto dijo: «Pedro Sánchez como presidente estaría al tanto de todo esto, sí, se sospecha de Iglesias es por su interés en tomar mano de la inteligencia española. Toda la información sobre el dinero que sus fundadores pudieron haber recibido, estoy convencido que El Pollo tiene mucha información sobre eso», comentó el periodista.

«Haber lanzado esa amenaza de tener información sensible y si él cae pueden caer muchos gobiernos, debe tener muy buena información para decir eso», agregó.

David Placer aclaró que Hugo Carvajal no se ha entregado a las autoridades estadounidenses como otros medios de comunicación han adelantado, incluso, ni siquiera está negociando ese punto. «Él no pretende negociar. Cuando salió de la cárcel dijo que él daría información, pero que no iría a una cárcel, él quiere ser testigo protegido, pero no ir a una cárcel que, pareciera, es la idea de la DEA», subrayó.

Indicó que aunque el ex jefe de Inteligencia venezolano siga desaparecido, ha entregado plenas facultades a sus abogados para que sigan negociando sus exigencias.

«Mientras el pollo no aparezca sus abogados pueden seguir apelando ante el tribunal constitucional, ante los derechos humanos europeos, han pedido asilo, es decir, tienen varios frentes abiertos para intentar frenar esa orden de extradición», señaló Placer.

Cabe recordar que Hugo «El Pollo» Carvajal, quien ha sido acusado de narcoterrorista y jefe de un órgano señalado de innumerables violaciones de derechos humanos se dio a la fuga apenas supo que la Sala Plena de la Audiencia Nacional de España aprobó entregarlo a la justicia de EEUU.

«Sin duda es uno de los más hábiles escurridizos y mucha información debe tener para su protección. El mensaje que hasta ahora ha dado es que él tiene información muy valiosa y si la da varios gobiernos caerán con él», finalizó el periodista.