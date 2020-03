La diputada Yuretzi Idrogo, quien se juramentó ante la directiva de Luis Parra, indicó este miércoles que a poco menos de una semana de conocerse los primeros casos de coronavirus en Venezuela, se ha generado una ola de pánico y desinformación, por lo que la invita a la población a mantener la calma y seguir las normas de prevención del contagio que está promoviendo la Organización Mundial para la Salud.

Idrogo considera que, desde que se confirmaron los dos primeros casos en el país y que ya suman 36, el Ejecutivo nacional ha tomado un conjunto de medidas que han sido acertadas para evitar la propagación del virus, como la suspensión temporal de las clases en todos los niveles y la cuarentena social.

“Aunque desde el gobierno se ha dicho que hay un grupo de hospitales centinelas que están preparados para atender los casos de Covid-19, no es menos cierto que el sistema de salud venezolano desde hace varios años está debilitado, en cuanto a infraestructura y abastecimiento. Debemos reconocer que en Venezuela hay médicos muy capaces dispuestos a hacerle frente a esta pandemia”, señala.

La también abogada dice que para que las medidas den resultados positivos a corto y mediano plazo, deben ir acompañadas de la disposición de los ciudadanos de resguardarse en sus casas, lavarse las manos varias veces al día, no tocarse la cara y usar mascarillas y guantes cuando se dirijan a espacios públicos o si presentan algún síntoma de gripe o del virus.

Aprovecha para hacerle un llamado a las personas a tener conciencia y no caer en el desespero de hacer compras nerviosas de comida, “ya que a la larga esto puede generar más muertes por hambre que por el virus” y los invita a en familia hacer dentro de sus hogares actividades que les permita compartir este tiempo que permanecerán juntos y así evitar el aburrimiento.

Destaca que el Covid-19 no discrimina y que cualquier persona es propensa a contraerlo, en especial las personas de la tercera edad.

“Salgan solo cuando necesiten comprar comida o medicinas, surtir gasolina o por algún caso extremo. No saquen a los niños ni a los abuelitos si no es necesario, está en nosotros prevenir el contagio la propagación. Cuidarte tú es cuidar a los demás, actuar con conciencia es más que una necesidad, son estas acciones las que ayudan a disminuir el contagio de toda clase de virus”, aconseja.

Manifiesta que estos son tiempos para rescatar el carácter solidario de los venezolanos.

“El desespero no nos lleva a nada. No compren mascarillas, alcohol o cualquier otro insumo necesario para combatir el coronavirus a sobreprecio, más bien denuncie a los especuladores, no se puede permitir que inescrupulosos se aprovechen del desespero de las personas”, recalca.

Pide a todas esas personas que sepan elaborar mascarillas y uniformes médicos a que colaboren donando a los centros de salud más cercanos, ya que esa es una forma de garantizar una atención óptima en estos momentos de extrema contingencia.

“Nuestro personal médico es el más expuesto y lo podemos ayudar donándoles alcohol, jabón, guantes quirúrgicos, mascarillas, batas y uniformes, gorros, agua embotellada”, acota.

Adelanta que se está trabajando para conformar un centro de acopio de este tipo de insumos para luego ser donado a los hospitales.

Por último, exhorta a la ciudadanía a no hacer caso a la ola de rumores e información falsa que rueda por las redes sociales.

Nota de prensa