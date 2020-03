Nicolás Maduro sostuvo este martes que se mostrarán las pruebas del ataque al CNE este miércoles, y reiteró en que no se detendrán las elecciones parlamentarias.

“Tenemos que cambiar las costumbres de saludos ante el coronavirus que aún no es pandemia. En los próximos días llegarán miles pruebas de diagnósticos para tener en el país. Al parecer ese virus estará por todo este año. Debemos preparar al país, atender a las personas que sean afectadas. Cuba está a la vanguardia, con una medicina que ha tenido excelentes resultados en la crisis de coronavirus en China”, expresó Maduro en cadena nacional.

Así mismo, en más del coronavirus agregó que “el tema del coronavirus está golpeando a países pero nos estamos preparando con este medicamento cubano. Este tema no es para politizarlo, es contigo miserable, es un miserable el que se aproveche de este tema, ellos quisieran que el coronavirus viniera y azotara al pueblo de Venezuela. Los hospitales se están preparando. He ordenado que haya pruebas en las capitales de todos los estados. La mejor campaña es la prevención. Hasta este momento no hay ningún caso de coronavirus en Venezuela, hemos descartado casos sospechosos”.

“China ha logrado controlar el coronavirus, y felicitamos a presidente Xi Jinping, por lo logrado y todo el apoyo que nos ha ofrecido en materia preventiva a Venezuela. Nuestra solidaridad con el pueblo italiano”, reiteró.

De la misma forma, dijo que “nosotros estamos a la orden de la OMS, bajo coordinación de la OMS. Queremos proteger a nuestro pueblo y pido apoyo a nuestros médicos para actuar y avanzar. Debe haber cuidados especiales, en la frontera y Táchira, porque ya en Colombia llegó”.

“He quedado impresionado de todo el pueblo que salió a marchar, que dijo que quiere paz, y basta de sanciones. Es impresionante las miles de personas, más de 600 mil caraqueños. Los medios de comunicación del mundo no muestran la realidad. Solo en paz y convivencia, Venezuela avanzará”, acotó.

Sobre las venideras elecciones parlamentarias afirmó que “se va a nombrar un nuevo CNE por consenso, para dar amplias garantías a las elecciones, y es que la oposición se ha reunido con los diputados de la patria, tomando café juntos, agarrados de las manos en esa mesita. Ya ha concluido la investigación al incendio de los equipos del CNE. Mañana se mostrarán las pruebas del ataque para quemar las máquinas electorales. Pero compraremos nuevas máquinas, y nada detendrá las elecciones parlamentarias que vienen”.

“Estoy preparando una nueva ofensiva del petro, y ahora daré un petro convertible a todos los médicos en su día. En diciembre hicieron su agosto con el medio petro 9 millones de trabajadores. Desde este sábado se inicia el proceso de vacunación para niños para evitar 11 enfermedades y se extiende por tres semanas”, concluyó.