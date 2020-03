El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, aseveró este martes que las sanciones no son para afectar a la población venezolana, y además no impiden la compra de medicinas o alimentos incluso dentro de los Estados Unidos.

“Debo resaltar lo que dijo en su informe Bachelet, donde ella dice que toda esta crisis que se está presentando en Venezuela tiene su origen antes de que ocurrirá toda esta pandemia que está sufriendo el mundo, y por supuesto nosotros. Además debo decir, que no se menciona en ese reporte, que las sanciones no impiden compra de medicinas o alimentos aquí en los EEUU, eso se ha hecho para que no tengan un impacto del punto de vista humano o a la población”, reveló Vecchio al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El diplomático aseguró que “el régimen de Maduro no ha hecho ningún tipo de compra o ha hecho alguna solicitud para comprar acá medicamentos. La crisis que tiene Venezuela es antes de las sanciones, por un régimen que metió a Venezuela en la peor crisis de su historia reciente. Si Maduro quiere que se levanten las sanciones, él tiene la posibilidad en sus manos, que es levantar la dictadura. Es necesario que haya un acuerdo que lleve a Venezuela hacia la democracia, una transición que sea creíble y que sea supervisado por la comunidad internacional”.

“Venezuela estaba en la peor condición posible para enfrentar una pandemia de este nivel, un sistema de salud acabado, una población desnutrida sin insumos básicos, sin servicios básicos, como le pedimos a una población que se lave las manos si no hay agua, nosotros estamos sufriendo en los últimos años lo que el mundo está sufriendo hoy, nosotros teníamos nuestro propio virus, el ‘coronamaduro’, que era lo que sufría Venezuela. Hemos visto que medidas de Maduro tienen su manipulación. Si dicen que tienen todos los medicamentos, entonces no hay problemas con las sanciones, ¿para qué quieren más dinero?, es decir constantemente tienen una manipulación y una mentira que los ha caracterizado”, reiteró.

Además dijo que “¿cómo se le pide a una población que esté en su casa si no tienen como comer?, se vive del día a día, y para mover la comida si no hay gasolina. Este régimen está tratando de buscar apoyo político, trata de echarle la culpa a alguien en vez de buscar soluciones a la crisis”.

“Esa petición que se hizo al FMI se hace con la intención de manipular, lo que trata el régimen de Maduro es buscar de echarle la culpa a terceros cuando los responsables son ellos. Maduro cuando sacó esa carta, ya ellos sabían que el FMI no les iba a dar nada, porque ellos mismos se encargaron de que fuera sí, lo que estaba haciendo es manipular. Nunca presentaron un plan de recuperación del país, y el mismo FMI les ha dicho que hay que cumplir con las normas internas, y el propio Maduro se encargó de destrozar eso. No hay mucha transparencia, pero si mucha corrupción. Maduro reafirma que los que están en el poder han saqueado el dinero de la nación. Comparto que necesitamos el apoyo de organismos internacionales, pero el gran obstáculo para que esa ayuda llegue a Venezuela es Nicolás Maduro”, concluyó.

