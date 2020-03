Funcionarios de la Dirección de Control de Drogas de EEUU volaron a Colombia este viernes para detener al general venezolano en retiro Clíver Alcalá, acusado de narcotráfico, luego que renunciara a ser extraditado y colaborar con los fiscales, revelaron a Reuters dos fuentes de la agencia antidrogas estadounidense.

Alcalá se entregó a la Dirección de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) luego de aceptar colaborar con los fiscales, agregaron las fuentes.

La DEA está volando de regreso a Estados Unidos con Alcalá esta tarde desde la ciudad costera colombiana de Barranquilla, donde ahora vive Alcalá.

Dos agentes colombianos, hablando bajo condición de anonimato, confirmaron que había un vuelo de programado para salir de Colombia el viernes por la noche, aunque se negaron a dar más detalles.

El gobierno de Estados Unidos acusó el jueves “narcoterrorismo” a Maduro, Alcalá y a más de una decena de altos funcionarios venezolanos, en la última escalada en una campaña de presión de la administración del presidente Donald Trump destinada a sacar del poder al líder venezolano.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, acusó a Maduro y otros funcionarios de conspirar con una facción disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “para inundar Estados Unidos con cocaína”.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a la captura o procesamiento de Alcalá, de 58 años.

En tanto, hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Maduro.

Alcalá dijo a las autoridades estadounidenses el jueves por la noche que se rendiría, según una fuente de la DEA.

La periodista Celia Mendoza informó vía Twitter que el mayor general retirado Cliver Alcalá fue extraditado a la ciudad estadounidense de Nueva York, aunque hasta el momento no hay mayores detalles.

“#Ahora Me dicen que para las 10:00pm ET aterrizará un avión de la #DEA aquí en #NY con #CliverAlcala, el avión ya salió de #Bogotá, según me informan. @VOANoticias Cliver Antonio Alcalá Cordones – New Target – United States Department of States”, afirmó Mendoza vía Twiter junto a un comunicado oficial de la busqueda del Departamento de Estado de EEUU.

Más temprano, la comunicadora Mariana Reyes había posteado vía Twitter que “Confirmado @cliver2013 fue extraditado a NYC en un avión de la DEA. Está dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidense”.

“Se entregó Cliver Alcalá! Y solo van 24 horas!”, posteó en Twitter la periodista Carla Angola.

En torno al hecho, aún no hay confirmación oficial de parte del Gobierno de EEUU, ni de otros estados.

