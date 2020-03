El mayor general (r), Clíver Alcalá, aseguró en una entrevista dada a la periodista Sebastiana Barráez que siempre se opuso a Maduro desde que Chávez lo designó sucesor por considerar que éste no podría dirigir el país.

“El pueblo venezolano ha rechazado sistemáticamente, de diferentes modos y maneras, el ejercicio de la autoridad del señor Maduro Moros y de toda la banda que lo acompaña. Esa situación la intuí desde el principio, ya que este señor no estaba en capacidad para guiar los destinos de la República. No me equivoqué. No está en capacidad de administrar la hacienda pública, ni conducir las relaciones exteriores, ni impulsar la reglamentación de las leyes, ni dirigir la Fuerza Armada, ni nada. En él concurren todos los vicios, y no es capaz de exhibir ninguna de las virtudes”, declaró Clíver Alcalá.

En dicha entrevista cargó también contra el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. “El teniente Cabello Rondón olvidó todos los valores, principios y normas que rigen en la institución armada. Es imposible calificarlo como militar, ni siquiera de civil subordinado a las reglas de un buen ciudadano. La invasión a la que debería referirse es endógena, porque el país está infectado por el tráfico de alimentos, medicinas, repuestos, oro, coltán, aluminio, carbón, tierras raras, entre otros bienes, y ese tráfico se lleva a cabo por el estercolero conformado por un sector civil y militar sin escrúpulo y que sólo tiene el afán del enriquecimiento sin importarle que el 85% de la población viva en condiciones precarias”.

“Tampoco les importa que haya más de seis millones de venezolanos viviendo fuera de la patria en mendicidad y pobreza. Esa invasión también ha penetrado las capas medias de la sociedad: en los barrios populares reina la cultura de la muerte, haciendo retroceder el amor por la vida digna. Además, es una invasión exógena”, añadió.

Foto: Infobae