El presidente de Soluciones, Claudio Fermín dijo este miércoles que es necesario designar las nuevas autoridades del CNE, pese a que las actuales no tienen el período vencido, para lograr destrancar el juego entre gobierno y oposición; y aseveró que puede haber presidenciales con un referéndum revocatorio.

«Es necesario cambiar el CNE y creo en esa palabra del Ejecutivo que tiene la disposición; hay garantías porque a todo el país le interesa que en Venezuela haya mejor estabilidad política. A nadie le conviene que el país esté en jaque, que esté amenazado de intervención extranjera, de bloqueo económico», expresó en entrevista en Primera Página de Globovisión.

«Al país no le conviene ser engañado diciendo que hay elecciones presidenciales. Puede haber elecciones presidenciales en su momento o en un referéndum revocatorio, pero lo que vamos a tener ahora son elecciones parlamentarias», aseveró.

Fermín destacó que la creación del comité preliminar de postulaciones electorales fue una iniciativa de la Mesa de Diálogo Nacional de la que forma parte. «Hemos celebrado que los parlamentarios por los que votó el país hayan retomado el caso y deben sentarse con prontitud, seriedad y deben designar el CNE» y agregó «fue a solicitud nuestra y creemos que se puede lograr la reinstitucionalización de ese cuerpo y salir del desacato al conformar los 2 tercios, porque la AN tiene la cualidad de nombrar un nuevo CNE»

Sin embargo, precisó que deben dejar «la ficción» de decir que existen 2 AN. «Ellos saben que hay una sola junta directiva y es la de Luis Parra, pese al tumulto que se armó el 5 de enero, pero si no aclaran eso y no se sientan a definir sino a decir quién fue primero el huevo o la gallina, se les va a ir el tiempo y no van a designar un nuevo CNE».

El opositor aseveró que quienes llaman a la abstención cometen un grave error como lo hicieron en el 2018, cuando fueron realizadas elecciones presidenciales. «Los venezolanos fuimos a un proceso el 20 de mayo de 2018, esa es la verdad, ya hubo elecciones presidenciales pese a que no se logró el resultado de nuestro gusto. En ese proceso no funcionó la abstención y no va a funcionar».

«Yo escucho declaraciones de quienes desde ya llaman a la abstención y son quienes siguen jugando a la desestabilización. las únicas elecciones que vamos a tener y no las subestimemos son las elecciones para la AN».

Asimismo, refirió al tema del desacato e indicó que desde la Mesa de Diálogo Nacional han pedido al gobierno y a Luis Parra «que hagan lo que tienen que hacer para salir del desacato». «El desacato es un absurdo que comenzó cuando amenazaron al presidente Maduro con sacarlo en 6 meses; por eso vino la convocatoria de la ANC para proteger al Ejecutivo».

«Ahora debe levantarse el desacato y la AN de Parra tiene que dar los pasos para lograr el desacato», enfatizó.