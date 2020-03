Claudio Fermín, excandidato presidencial y líder del partido Soluciones, calificó la abstención como una estrategia que conduce al caos y la inestabilidad. Así lo dijo en el programa dominical de José Vicente Rangel por Televen.



“José Vicente, el 20 de mayo de 2018 hubo elecciones presidenciales. Nueve millones de venezolanos, en cifras redondas, acudimos a votar. Y 12 millones de venezolanos no votaron. Por supuesto que la abstención es importante porque revela desinformación; o transmite la idea según la cual las opciones no le generaron simpatías a esos electores; o muchos de ellos fueron engañados con la tesis según la cual sino votaban iban a promover un cambio político y los estafaron», dijo.

«Pero, por la razón que hubiese sido la abstención, lo que es inconcebible es que se pretenda que las ausencias (la abstención) porque fue una ausencia militante o una ausencia porque la gente estaba en la playa, o no apareció en el registro electoral pero por cualquiera de las razones por las que se haya producido el absentismo electoral, esas 12 millones de personas no pueden ignorar que hubo nueve millones que fuimos a votar. Es un acto de desprecio. Es una declaración despectiva ignorar a esas 9 millones de personas simplemente porque usted no fue a votar. Y es contradictorio porque muchos de quienes no fueron a votar se hacen llamar representantes de las minorías… bueno, ¿y qué ocurre con los 9 millones de votantes?”.

Previamente, Fermín, cuyo partido participa en la Mesa de Diálogo Nacional con el Ejecutivo, reiteró que la abstención solo conduce al caos.

La abstención, ¿a dónde conduce? Yo no hago la pregunta con sarcasmo. A los padres intelectuales de esa tesis yo les pregunto: ¿Eso funcionó? ¿Eso tuvo alguna consecuencia? ¿O sirvió como un elemento de desestabilización? Aquí quienes promovemos el voto queremos que las instituciones vuelvan a funcionar con la correlación (electoral) que el pueblo dicte. Pero para quienes promueven la abstención, ¿qué hay después? Desconocer a las autoridades, promover el caos, desestabilizar. Venezuela necesita un mínimo de estabilidad y yo estoy convencido que el voto puede ser un elemento de estabilidad».

También mencionó que en la Mesa de Diálogo Nacional se están discutiendo, entre otros temas, el retomar la “representación proporcional”de las minorías para las elecciones parlamentarias.

De acuerdo con datos del CNE, en las elecciones del 20 de mayo de 2018 votaron 9.132.655, desagregados de la siguiente manera: Nicolás Maduro, 6.190.612 votos; Henri Falcón,1.917.036 votos; Javier Bertucci, 925.042 votos; y Reinaldo Quijada 34.614, además de votos nulos.