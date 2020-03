El expresidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, aseveró este martes que el mayor error del año 2002 en la presidencia provisional que encabezó estuvo en la decisión de cuatro altos generales, que trajeron de vuelta al expresidente Hugo Chávez.

“Tuve alternativas de países que me dieron posibilidad de asilo, pero escogí a Colombia, porque es un país respetuoso en la institución del asilo. Lo gestioné con diplomáticos colombianos en Venezuela. Algunos funcionarios allegados a Chávez le pedían que no se ejecutara el paro nacional. Mi familia se enteró por televisión de que fui presidente encargado en la transición”, detalló Carmona en el programa +Cerca.



El exdirectivo de Fedecámaras agregó que “cuando subí al avión de la Fuerza Aérea colombiana, vi a dos embajadores, y lo primero que vi fue el litoral, triste pensando cuando podía volver. Mi esposa quedó en Venezuela. Mi hijo se tuvo que ir a Canadá, aunque permaneció 5 años allá estando vulnerable”.

“No hubo un plan que concebir, si hubiera sabido 24 horas antes el desenlace de los acontecimientos, ya habría tenido más tiempo de reflexión sobre algunas alternativas. El mayor error en 2002 estuvo en que cuatro altos generales, sin decir nombres, se opusieron drásticamente, severamente, a que Chávez saliera a Cuba, porque tenía que ser juzgado, que el país lo entendería. Algún día se conocerán esos nombres”, reiteró.

Finalmente dijo que “si regresara el tiempo, no asumiría de manera unipersonal la encomienda tan compleja que tenía en las manos, preferiría la constitución de una junta de gobierno. No siento culpa por lo que pasó, pero si un sentimiento de frustración, ya que no se consolidó nada porque no estaba consolidado. El pueblo y el país deben salir a la calle y no volver para salir de Maduro. No estoy de acuerdo en una intervención de EEUU”.