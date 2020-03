El representante de Venezuela en Perú que designó la AN, Carlos Scull, manifestó que la embajada que controla el equipo de Juan Guaidó no tiene recursos para atender a los connacionales en ese país, cuando más del 90% de éstos son informales, viven del día a día, y no pueden salir por la cuarentena originada por el Covid-19.



“La embajada no tiene recursos. Lamentablemente no tenemos recursos, el 90% de los trabajadores venezolanos son informales y viven del día a día, pero estamos trabajando en planes para ver cómo podemos apoyar a los connacionales. Tenemos un plan de una donación de arroz fortificado y hemos abierto un trabajo, una logística que ha requerido mucho trabajo”, dijo Scull.

Perú es uno de los países afectados por el coronavirus. Ya se han contabilizado 344 contagios de Covid-19 y 5 fallecidos, según informó el presidente de ese país, Martín Vizcarra.

No obstante, Scull afirmó que no ha habido reportes de venezolanos infectados. “Tenemos varias vías de ejecución, hemos ofrecido atención jurídica a nuestros connacionales a través de un correo”, acotó.

“En esta situación es muy difícil, es una logística complicada, pero lo hemos logrado hacer, hemos beneficiado a 120 familias. No nos damos abasto, ayudar a nuestros hermanos en provincia es muy complicado, pero estamos haciendo lo humanamente posible para hacerlo y abrimos un fondo para revivir donaciones privadas para más adelante darle apoyo económico a los venezolanos”, indicó, entrevistado por Sergio Novelli.

Asimismo, pidió disculpas a los connacionales en ese país por no abarcar a todos los que ameritan ayuda, pero recordó que son casi 1 millón de venezolanos radicados en suelo peruano. “Sabemos que todos están en una situación difícil, pero estamos trabajando duro las 24 horas para tratar de atenderlos”, comentó.