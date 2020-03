El excandidato presidencial, Henrique Capriles, expresó este martes que con la coyuntura que se vive en Venezuela ahora con el coronavirus, se necesita el financiamiento internacional y ese apoyo lo tiene la oposición.

“Otros países han demostrado, que no estaban preparados, pero si están maduros para enfrentarlo, no maduros de Maduro, maduros para enfrentar la crisis, maduros para ponerse de acuerdo, maduros para decir ‘señores vamos por aquí’, vamos juntos, ustedes tienen el control interno, bueno yo tengo el apoyo internacional, ustedes están dispuestos a que nos pongamos de acuerdo en unir las dos manos, bueno, ¿será tan difícil?, yo no lo creo”, expresó Capriles en un video difundido por TVVenezuela Noticias.

El exgobernador del estado Miranda aseguró que “aquí se requiere, y repito, la gente pregunta cuales son las soluciones, yo digo que no hay ninguna solución posible en esta pandemia, en esta coyuntura que estamos atravesando los venezolanos sin el financiamiento internacional, Venezuela necesita recursos de afuera, y para que haya acceso a esos recursos, Maduro sabe lo que tiene que hacer, y nosotros los que adversamos su régimen sabemos también lo que tenemos que hacer”.

“Esta pandemia tiene que dar la oportunidad de buscar algún tipo de acuerdo de cara al bienestar de la gente, porque al final ese bienestar tiene que ser nuestro objetivo, aquí no es quien derrota al otro, imagínense ustedes, somos tan pequeños que en una pandemia, emergencia en el mundo, ¿aquí vamos a estar en eso?. Creo que Venezuela merece todo y los venezolanos merecen todo, y que nosotros estemos a la altura del momento tan difícil y de tanta incertidumbre que vive nuestra gente”, finalizó.