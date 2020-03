El excandidato presidencial, Henrique Capriles, se dirigió a Maduro este jueves y aclaró que un posible acuerdo para buscar medidas frente al coronavirus debe concretarse con representantes de los partidos de oposición, con Juan Guaidó, la iglesia y la Fuerza Armada Nacional.

«Señor Maduro el acuerdo no es conmigo, yo no soy presidente de la AN, no soy diputado, el acuerdo que yo propongo es porque la gente está cansada y obstinada de la retórica; la gente quiere acuerdos y tienen que ser con la Asamblea Nacional legítima, la que encabeza Juan Guaidó, no ese invento que crearon con Parra», dijo en un video colgado en redes sociales.

«El acuerdo debe ser entre usted que da ordenes a la FAN, que usurpando dirige los cuerpos de seguridad y es quien ejerce el control interno; y la legítima AN, presidida por Juan Guaidó que de acuerdo a la constitución ha tenido el reconocimiento de asumir como presidente encargado. Guaidó tiene el reconocimiento internacional y usted Maduro tiene el control interno», precisó.

Capriles indicó que un acuerdo debe incluir a la iglesia y debe llevar una agenda con propuestas económicas y sociales para atender la pandemia y la emergencia. «Si usted quiere un acuerdo político quiere que la iglesia lidere un esfuerzo y esto se trata de una invitación seria, ¿están recapacitando usted y los demás en Miraflores? Este encuentro puede darse con la iglesia».

Asimismo, consideró que un buen comienzo para demostrar la voluntad de Maduro para iniciar una fase de acuerdos reales es liberando al periodista Darvinson Rojas y demás presos políticos. «Si es una invitación seria demuestre que hay voluntad de su parte y suelte al periodista Darvinson Rojas, respete a los medios de comunicación, agarre el teléfono y diga que usted ordena que liberen a ese periodista».

«Libere a los médicos que están presos, así usted demuestra que esto no es un showsito más; ¿qué está esperando para soltar a Requesens, a Marrero? Libere a los diputados, cumpla con lo que dice Michelle Bachelet y con muchísimo gusto en la montaña que sea se pueden generar acuerdos por el beneficio de los venezolanos. Dígame dónde firmo si eso es así», aseveró.

El exgobernador, resaltó que no está haciendo campaña política ya que está inhabilitado por un período de 15 años. «Usted no cuente conmigo para hacer ningún show ni hacer politiquería en medio de una pandemia, queremos ver políticos serios, no queremos falsos políticos que son parte de la comparsa de ustedes, yo sí adverso a este régimen y se lo he dicho en su cara».

«Esto no es una campaña electoral, no es tiempo de campañas, porque además su régimen me inhabilito por 15 años, pero ahora las cosas se salieron de control y usted señor Maduro sabe que no puede sólito y necesita ayuda internacional, porque sabe que los chinos, los rusos ni ningún país están en condición de financiar a otro, no se caiga a coba, no nos chupamos el dedo».

Además, reiteró «si hay voluntad de un lado y del otro se irán anunciando las decisiones, porque la gente está cansa de la politiquería, Venezuela reclama una agenda seria, así que si usted lo quiere demuéstrelo en las próximas horas: usted sabe que agarra un teléfono y en 20 minutos esos presos están en la calle».

«En las crisis se ve la talla del líder, del estadista, la talla del compromiso y en las crisis se generan grandes oportunidades, ojalá esto sea una gran oportunidad para que Venezuela pueda avanzar», exclamó.