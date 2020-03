El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, indicó este miércoles que pesé a que no se reportaron nuevos casos de coronavirus hoy, esto no quiere decir que han vencido al Covid-19.



«La compañera Delcy dijo que en las últimas 24 horas no ha habido ningún caso, pero eso no quiere decir que lo hemos vencido… Quédense en su casa. Manténganse con su familia para que se impongan la solidaridad», precisó en un Con el Mazo Dando sin público.

Cabello afirmó que están siendo un «ejemplo para el mundo lo que está haciendo Venezuela cuando estamos siendo bloqueados y sancionados», en referencia a las medidas contra el Covid-19.

«Nuestro pueblo en una demostración de civismo autentico. Han entendido que está es la mejor manera de dar una lección», recalcó.

Asimismo envió un mensaje a la oposición: «Señores opositores. Agradecemos que estén pendientes del anuncio del presidente Maduro y hayan entendido la gravedad del asunto. Más allá de dos o tres (opositores)».

Por otro lado dijo que hay que reconocer «lo que están haciendo China y Cuba con el mundo. Cuba levantando su bandera de solidaridad. Mientras Cuba comparte, uno lee noticias terribles de Donald Trump. Hemos visto gente de otras partes del mundo que pide el apoyo de los médicos cubanos. Venezolanos. Chinos».

Por último desmintió que esté contagiado con coronavirus como especularon en redes. «La derecha estaba inventando que yo estaba contagiado junto a todo el equipo del Mazo porque ellos creen que este virus llega solo a una clase de persona. Este es un virus que alcanza a cualquier tipo de persona», finalizó.