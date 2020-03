El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que la oposición ve al coronavirus como “una bendición” porque creen que así van a “tumbar” al gobierno.

“Según el bobolongo, este programa está suspendido, porque según Nicolás y yo pelamos. Ese va a un programa de bobolongos, y lo pierde por boca abierta, por gafo lo pierde. Él (Juan Guaidó) no se pierde el Mazo. Estás invitado al programa nro 300”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Sobre el ataque al presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó dijo que “tengo un video que desnuda ese fake news de Barquisimeto, que muestra que no hubo ningún ataque, ya verán. Son 2 videos, porque sin truco ni maña, el Mazo no engaña, van a quedar noqueados”.

“Los adecos quieren hoy darnos lecciones de derechos humanos, y han asesinado en el pasado a placer. Además, ellos si se robaron el oro de Venezuela hasta que Chávez logró repatriar parte del oro. En las guarimbas de Carabobo hacían paredes para que se estrellaran motorizados”, reiteró.

Sobre el mandatario de Colombia Iván Duque dijo que “Duque necesita plata y tiene un negocio con los migrantes. En cualquier momento llega una brisita bolivariana a Perú, y ninguno de ellos queda de pie (opositores). Juanito Alimaña es bueno robando”.

“Hasta con los dientes vamos a defender de un ataque extranjero a nuestra patria como a una tigra paria (sic). Ahora quieren bloquearnos navalmente, ¿creen que nos van a derrotar así? denle pues, a ver si nos van a derrotar así”, reiteró.

Finalmente, en torno al coronavirus agregó que “en ninguna parte del mundo, hay una oposición que pida para su país el coronavirus, en ningún país, porque ellos ven al coronavirus como una bendición porque creen que así van a tumbar al gobierno. Aún no ha llegado el coronavirus al país, ojalá que a ellos no les dé ni una gripesita. Ellos saben que ese paciente llegó de China hace tres días pero no saben ni el nombre, después los demandan por esa irresponsabilidad y no queda ni uno solo de ellos”.