El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este miércoles que a la oposición no les interesa las personas en las movilizaciones, sino la “foto” para supuestamente recibir dinero.

“Ayer anunciaron un comando unificado de la oposición y ando preocupado (ironiza). Lo de ayer fue igualito a lo del 23, pero no asustan a nadie. Invitaron a la calle, y los que fueron a la calle fueron los chavistas. ¿Qué pasó ayer aquí en el estado Carabobo?, nada, porque ellos son la nada”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Por otra parte, una vez más habló sobre Colombia y las drogas al decir que “en la cuarta República eran los opositores como es Colombia ahorita en la actualidad. Este año van más de un muerto por día, por el gobierno del asesino, en Colombia gobierna el narcotráfico. Hay una foto del subpresidente Duque con un narco, pero no pasa nada”.

“Si nos buscan en la calle, a la calle vamos. Si quieren elecciones, vamos a elecciones. Es un problema hablar con Ramos Allup porque él se adelanta con el tema de las elecciones. Si va a participar en elecciones parlamentarias, que se quede callado. María Corina está muy brava con él, no sé porque”, acotó.

Sobre la movilización oficialista de este martes, añadió que “fue una cosa impresionante la marcha de Caracas de nosotros, y las mujeres mandando, al frente como tiene que ser, y los hombres cuidando la casa”.

“¿Como hace una persona para entrar al comando unificado de la oposición?, deberían decir, porque uno no sabe, uno podría orientar desde aquí a la oposición. De verdad no hacía falta ponerle ese nombre. Ese comando no se ve por ningún lado aquí en Carabobo, ellos no les importa si hay gente o no, sino les interesa es la foto, porque para ellos conspirar se ha convertido en un negocio, porque siempre hay un bobo por ahí que cree en ellos, que les da plata”, finalizó.