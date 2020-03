El canciller/AN, Julio Borges, repudió este lunes que el Gobierno de Nicolás Maduro envíe gasolina a Cuba pese a la escasez de gasolina en el país, como informaron varios periodistas, lo que demuestra que “no les importa el pueblo”.



“Es inaudito que mientras el pueblo venezolano sufre por no tener combustible, mientras los médicos no pueden ir a sus centros médicos por falta de gasolina, la dictadura le regale a Cuba gasoil. Esto solo demuestra que no les importa el pueblo venezolano”, afirmó Borges.

Además expresó “los regalos a Cuba ya ascienden a más de 40 mil millones de dólares en 20 años, esto es solo por concepto de petróleo, sin contar toda la ayuda humanitaria que se le ha enviado ni las plantas eléctricas que se han financiado”.

Borges igualmente apuntó que no se produce gasolina porque se “destruyeron las refinerías del país” y que tampoco se está importando porque nadie “quiere hacer negocios con un régimen que no es reconocido y es corrupto”.

Asimismo aseveró que “es momento de velar por la gente que sufre” y en este sentido respaldó la propuesta de Gobierno de Emergencia Nacional de Guaidó para atender el Covid-19.