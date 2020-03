El comisionado/AN de Relaciones Exteriores, Julio Borges, aseveró este viernes que “tarde o temprano” Nicolás Maduro y el resto de acusados por el Gobierno de EEUU van a terminar en la cárcel, tras sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, además de la corrupción.

“Este es un proceso, una de las cosas que quizás más sorprende de las declaraciones de ayer de la justicia de EEUU es que se trata de una investigación que tenía más de 10 años, años en los cuales no simplemente se acusa a estas personas, sino que se está imputando a estas personas, cuando se imputa a alguien es porque se tiene las pruebas construidas, los datos, las rutas de todo, y ayer se mostró la punta del iceberg. Lo más importante es que se demostró que en una crisis tan dura como la vive el mundo entero con la pandemia del coronavirus, incluso en ese problema tan grande, la presión sobre la dictadura de Maduro sigue, nosotros estamos presionando en todos lados, también en países de América Latina y en Europa”, afirmó Borges en una entrevista al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.



El canciller opositor agregó que “esto ha sido una construcción escalón por escalón, el primer escalón era que pasábamos horas explicando al mundo lo que pasaba en Venezuela y nadie te creía, luego, el segundo escalón es que la gente dijo que en Venezuela no hay democracia. El tercer escalón es que Maduro es un dictador, pero lo que sucede ayer es un escalón adicional, y eso no significa solamente que hay una dictadura en Venezuela, en Venezuela oficialmente hay un narco-Estado, que es un Estado criminal, un Estado forajido, y ese día de ayer abre las puertas de que otras medidas se puedan seguir tomando, un narco-Estado que promueve el terrorismo, grupos como Hezbolá en territorio venezolano”.

“Esto causa un terremoto interno, causan una fractura dentro del régimen, ya que muchas personas saben que sus cabezas tienen un precio y los investigan. Hay hijos y familiares que pudieran ser acusados, la lista es muy grande. Este es el inicio de una nueva etapa, y va a continuar, porque el país está lamentablemente podrido en corrupción, en narcotráfico y terrorismo”, reiteró.

Además sostuvo que “estas personas tienen que entender que el paso del tiempo va haciendo que se les ponga el mundo más pequeño, y que las oportunidades se les vayan poniendo cada vez más escasas, y por lo tanto, o ellos saltan de ese barco que se está hundiendo, y buscan un cambio radical, estructural, político, o ellos se van a hundir con el barco, pero lo que es cierto es que el barco se va a hundir de todas todas, y la medida de ayer reafirma que ese camino no tiene retorno. Los acusados que aún no tienen precio, cuentan con la oportunidad de actuar a favor del cambio político en Venezuela. Igualmente, podemos estar seguros de que estos terminarán en la cárcel”.

“Los que no tienen precio, mañana lo tendrán. Los que no tienen precio tienen la posibilidad de actuar, de alguna manera, a favor del cambio político en Venezuela. La justicia en los EEUU y también la justicia internacional, en el caso de temas como drogas, no se borran. Hoy, mañana o pasado mañana, estas personas van a terminar en la cárcel. Esos se puede decir con mucha certeza”, acotó.

En torno a las fuerzas militares, Borges dijo que “La Fuerza Armada venezolana debería reivindicar su papel frente al pueblo venezolano. Creo que es un momento crítico para lavar el nombre de corrupción, narcotráfico y protección a la guerrilla que hoy pesa sobre la Fuerza Armada venezolana. Antes de la coyuntura actual y de las sanciones impuestas desde EEUU, el 70% de los hospitales no tenían insumos, no tenían equipos, los médicos se estaban yendo de Venezuela”.

En este sentido, aseveró que “las sanciones son la consecuencia de castigar a quienes han hecho sufrir al pueblo venezolano. Maduro es un victimario en todo esto, no es la víctima como quiere hacer ver el mandatario frente al mundo”.

“La comunidad internacional ha usado estos mecanismos (sanciones), para castigar a Maduro y a todo su círculo de corruptos, que son los que han destruido la vida del pueblo venezolano. Por lo que está convencido de que la gente entiende que las sanciones no son contra el país, sino contra Maduro. Gracias a Dios que el mundo libre nos acompaña con esta presión, que ustedes van a ver que al final de la película, este proceso de presión, es el que va permitir que finalmente se rompa esa dictadura y que Venezuela no sea una segunda Cuba. La liberación de Venezuela va a significar también la liberación de Cuba, de Nicaragua y un nuevo capítulo democrático en la región”, indicó.

Finalmente, expresó que “no caigamos en la ingenuidad de ayudar al pueblo venezolano, que es importantísimo, confundiéndolo con ayudar a Maduro, más bien Maduro hoy más que nunca tiene que salir del poder porque la corrupción que he habido este tiempo es la que ha destruido el sistema de salud con el cual no podemos ayudar a los venezolanos. Hay que hacer todo por ayuda a Venezuela en la crisis del coronavirus, y nada por Maduro”.

“La investigación que lleva el Dpto. de Justicia estadounidense tiene una data de más de 10 años, en donde se les imputan cargos al régimen que están respaldados”, expresó el Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, @JulioBorges, en #Código58 por #TVV pic.twitter.com/6ZcwKGLHSx — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 28, 2020

#27Mar Comisionado presidencial, @JulioBorges: “Antes nos desgastábamos explicándole al mundo lo que pasaba en Venezuela, después logramos visibilizar la dictadura, y con lo sucedido el día de ayer, podremos lograr la toma de más medidas en contra del régimen”. #Código58 #TVV pic.twitter.com/mVeJWdpPUl — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 28, 2020

Comisionado presidencial, @JulioBorges: “Estas acusaciones causan una fractura dentro del régimen, ya que muchas personas saben que sus cabezas tienen un precio y los investigan. Este es el inicio de una nueva etapa, porque el país está podrido en corrupción”. #Código58 #TVV pic.twitter.com/JyTt2uqqrd — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 28, 2020

#27Mar “Los acusados que aún no tienen precio, cuentan con la oportunidad de actuar a favor del cambio político en Venezuela. Igualmente, podemos estar seguros de que estos terminarán en la cárcel”, expresó el Comisionado presidencial @JulioBorges en #Código58 por #TVV pic.twitter.com/kr7HNZy4dE — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 28, 2020

#27Mar Comisionado @JulioBorges: “Si aquellos que aún no tienen precio, son inteligentes, deben entender que no habrá vuelta atrás. Éstos tenían la oportunidad de que EEUU eliminaran sus sanciones si ayudaban al país, pero ahora el camino se les hace más pequeño”. #Código58 #TVV pic.twitter.com/4qICjVIdTA — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 28, 2020