El dirigente sindical y miembro de PJ, Mauro Zambrano, indicó este martes que en el país “escasean” los productos de limpieza para desinfectar las áreas de salud, paso importante a la hora de prevenir la propagación del coronavirus.

“#17Mar Monitoreo de hospitales ante el coronavirus Covid-19: En los hospitales de Caracas como en el resto del país escasean los productos de limpieza para desinfectar las áreas de salud, paso importante a la hora de prevenir la propagación del virus”, expresó Zambrano vía Twitter.

Sobre los hospitales visitados en la ciudad capital, detalló que “- Hospital Vargas: tapabocas y guantes solo para la emergencias y áreas críticas. Material de limpieza: Cloro: Sí. Desinfectante: No. Jabón: Sí. Agua: No. Cabe acotar que los productos de higiene en este hospital los facilita la ONG Médicos Sin Fronteras. – Hospital Los Magallanes de Catia: ante la falta de dotación trabajadores elaboran sus propios tapabocas, guantes sí entregó la institución. Material de limpieza: Cloro: No. Desinfectante: No. Jabón: Sí. Agua: Solo en la emergencia y se surten con camiones cisternas”.

“- Ipasme esquina Sagrado Corazón de Jesús: no cuentan con tapabocas ni guantes desechables. Material de limpieza: Cloro: No. Desinfectante: No. Jabón: No. Agua: Sí. – Hospital de Lidice, centro centinela para pacientes con coronavirus: Sí hay guantes y tapabocas. Material de limpieza: Cloro: Sí. Desinfectante: No. Jabón: Sí. Agua: Sí. – Ambulatorio Humberto Fernández Morán en Las Adjuntas: No hay tapabocas ni guantes. Material de limpieza: Cloro: No. Desinfectante: No. Jabón: No. Agua: Sí. – HUC: tapabocas y guantes, solo para algunas áreas. Material de limpieza: Cloro: Sí. Desinfectante: No. Jabón: No. Agua: Sí”.

Además, agregó que “- Oncologíco Luis Razetti: sí hay guantes y tapabocas. Material de limpieza: Cloro: No Desinfectante: No Jabón: No Agua: Sí, no llega por tuberías sino en cisternas. – Periférico de Catia: hay guantes pero no tapabocas. Material de limpieza: Cloro: Sí Desinfectante: Si Jabón: Si Agua: sí. – Hospital Algodonal: centro hospitalario centinela para pacientes con coronavirus. No hay guantes ni tapabocas. Material de limpieza: Cloro: No. Desinfectante: No. Jabón: No. Agua: No”.

“En todos estos hospitales tampoco hay batas descartables que protejan al personal. Hoy el ausentismo incrementó considerablemente, en gran parte por la escasez de efectivo para trasladarse a los centros de trabajo. Las consultas fueron suspendidas en todos los centros hospitalarios, solo se estarán atendiendo estrictas emergencias. El monitoreo de los hospitales es una iniciativa que llevamos los trabajadores del sector salud, para denunciar la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos ante la llegada de enfermedades como el Covid-19”, finalizó Zambrano.

– Hospital Vargas: tapabocas y guantes solo para la emergencias y áreas críticas. Material de limpieza:

Cloro: Sí

Desinfectante:No

Jabón: Sí

Agua: No

Cabe acotar que los productos de higiene en este hospital los facilita la ONG Médicos Sin Fronteras. — Mauro Zambrano (@maurozam10) March 17, 2020

– Ipasme esquina Sagrado Corazón de Jesús: no cuentan con tapabocas ni guantes desechables. Material de limpieza:

Cloro: No.

Desinfectante: No.

Jabón: No

Agua: Sí — Mauro Zambrano (@maurozam10) March 17, 2020

– Ambulatorio Humberto Fernández Morán en Las Adjuntas: No hay tapabocas ni guantes. Material de limpieza:

Cloro: No

Desinfectante: No

Jabón: No

Agua: Sí – HUC: tapabocas y guantes, solo para algunas áreas.

Material de limpieza:

Cloro: Sí

Desinfectante: No

Jabón: No

Agua: Sí — Mauro Zambrano (@maurozam10) March 17, 2020

– Periférico de Catia: hay guantes pero no tapabocas. Material de limpieza:

Cloro: Sí

Desinfectante: Si

Jabón: Si

Agua: sí — Mauro Zambrano (@maurozam10) March 17, 2020

En todos estos hospitales tampoco hay batas descartables que protejan al personal. Hoy el ausentismo incrementó considerablemente, en gran parte por la escasez de efectivo para trasladarse a los centros de trabajo. — Mauro Zambrano (@maurozam10) March 17, 2020