El militar Clíver Alcalá señaló que desde hace meses se venía trabajando en la conformación de una unidad para «libertar a Venezuela», pues preparaba una operación desde Colombia contra el Gobierno de Nicolás Maduro la cual denunció Jorge Rodríguez ayer en rueda de prensa.



«Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano en el marco de un pacto, un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Bertón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, venimos trabajando desde hace muchos meses la conformación de una unidad y libertad para Venezuela», explicó Alcalá en su Twitter.

«A la reunión con los asesores norteamericanos me envió Juan Guaidó. Y acordamos ahí junto a venezolanos realizar una unidad militar con la idea de liberar al país, y eliminar quirurgicamente los objetivos criminales de narcotráfico y del desastre que han generado en nuestro país. Asumo mi responsabilidad. Estoy en mi casa. Desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano que no está vinculado a las actividades que estamos haciendo los venezolanos con los asesores norteamericanos. Le informé que esas armas le pertenecían al pueblo venezolanos las cuales fueron compradas dentro del contrato que se estableció por el presidente interino firmada por JJ Bertón. Vergara. Los asesores y el señor Guaidó», detalla el general.

En ese sentido Alcalá lamentó que todo estuviera preparado «pero circunstancias que se han venido generando a lo largo de la lucha provocaron filtraciones desde el seno de la oposición que quiere seguir conviviendo con el régimen de Maduro. Aquella oposición que quiere que nada cambie en Venezuela».

«Esta coalición iba a eliminar los vicios. Iba a hacer un llamado a los mejores venezolanos para que en una coalición se reconstruyera desde las cenizas los sueños de nuestro país. Perdimos la posibilidad por el capricho de una minoría tanto de la tiranía como del gobierno interino», apuntó.

Por último sentenció que desde hace 48 horas le informó al gobierno colombiano que «estoy en mi casa. No estoy huyendo. Porque me informaron de la posibilidad de un falso positivo. No voy a huir porque tengo la defensa que mi trabajo era por el pueblo venezolano».