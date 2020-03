El reportero de AP, Joshua Goodman, informó este miércoles que la empresa Amsterdam & Partners recibirá 4 millones de dólares de parte de Nicolás Maduro para ayudar a Venezuela a “mitigar o eliminar” las sanciones, en la lucha contra el Covid-19.

“El cabildero del principal ayudante de Maduro se registra como agente extranjero en medio de llamadas para que EEUU alivie las sanciones a Venezuela en su lucha contra el coronavirus”, posteó Goodman en su cuenta Twitter.

El reportero detalló que “Amsterdam & Partners recibirá 4 millones de dólares para ayudar a Venezuela a «mitigar o eliminar las sanciones». EEUU insiste en que canalizará toda la ayuda a través de @jguaido”.

Cabe acotar que Maduro dijo este martes que las sanciones deberían suspenderse, al menos mientras dure la pandemia, y alabó las declaraciones de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, en torno a remover todas las sanciones.

Lobbyist for top Maduro aide registers as foreign agent amid calls for US to ease sanctions on Venezuela as it fights coronavirus. Amsterdam & Partners will get paid $4 million to help Venezuela "mitigate or remove sanctions." US insists it will channel all aid via @jguaido pic.twitter.com/JwmKdRseVL

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 25, 2020