El diputado Ángel Medina (PJ-Bolívar) reiteró que dentro del Parlamento venezolano existen suficientes votos para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral que dé confianza. Pero no es el único paso.



“Hay quienes apuestan por un CNE nombrado por el TSJ. Pero hay una mayoría de diputados en la Asamblea Nacional. Somos 100, y casi 50 del Psuv. Así que hay suficientes votos para elegir al CNE”, dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen, grabado el jueves.

Agregó que el nuevo CNE no será normal. “Tendrá que construir un camino para que todos los venezolanos decidan el futuro de Venezuela”.

Aclaró, sin embargo, que el Psuv puede descarrillar este proceso en cualquier momento. “Espero que el Gobierno entienda la enorme crisis y el enorme hueco en el que está metido. Así, de lo que se trata es construir un camino para que los venezolanos vuelvan a confiar en el CNE y en el voto. Una salida para que el pueblo decida”.

El diputado de la tolda amarilla recordó que ahora la piedra de tranca es la juramentación del Comité de Postulaciones, conformado por 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil. “Esa juramentación debe hacerse en la única Asamblea Nacional cuya junta directiva dirige Juan Guaidó”, aseveró.

Militancia política de los 10 ciudadanos

En relación al tema de la militancia política de los electos al Comité de Postulaciones, Medina precisó que no es un impedimento. “La condición es que sean postulados por la sociedad civil: organizaciones civiles, agrupaciones gremiales; organizaciones juveniles. La militancia política no va contra la Ley», aclaró

Desconfianza en el voto

“En Venezuela no hay libertad para elegir. Existe desconfianza en el sistema electoral y en el voto como instrumento de cambio. Las ultimas elecciones han polarizado más al país. La salida hay que construirla”, dijo.

“Hay una parte de los venezolanos que no tiene confianza en el CNE y otra parte que no cree en el voto como mecanismo de cambio. Por eso el primer paso para construir un cambio en Venezuela es la designación de un nuevo CNE electo por la única Asamblea Nacional”.

No es el único paso

Medina reiteró que la designación de los rectores del CNE no es el único paso para lograr una salida a la crisis política. “Es la observación internacional; abrir los derechos políticos a los inhabilitados; que los venezolanos adentro y afuera pueden elegir, entre otros. La observación internacional comienza por saber cuándo y qué elecciones se van a dar. Si estas elecciones son para dentro de un mes, no habrá observación internacional. Lo que sospechamos es que no hay una fecha de elecciones”.

Requisitos para ser rector del CNE

Precisó que los requisitos para postularse a rector del Consejo Nacional Electoral están determinados en parte por la Ley: tener experiencia previa; inscritos en el Registro Electoral Permanente”.

“¿Puede ser rectora Tibisay Lucena?”, le preguntó Croes.

“Sí podría, pero nosotros hemos dicho que el cambio del CNE pasa por un cambio de rectores”, aclaró Medina.