La AN liderada por Juan Guaidó informó este lunes que ya está instalado el comité de postulaciones electorales para nombrar nuevo CNE, aunque advirtió que la “única condición” para que se vaya a un proceso de elección presidencial es que no esté el “dictador ejerciendo”, y se concrete el cese de la usurpación.

Tal como lo estipula la Constitución Nacional de Venezuela, y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el único órgano encargado de elegir los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral corresponde a la Asamblea Nacional legítima, reconocida por la comunidad internacional y liderada por su presidente Juan Guaidó, que sigue avanzando en la ruta que permita la realización de elecciones presidenciales libres y justas a través de la conformación de un nuevo Poder Electoral basados en los principios de imparcialidad, confiabilidad, e igualdad.

Los venezolanos reclaman porque existan garantías electorales para participar en unas venideras elecciones presidenciales libres y se haga énfasis en el derecho al voto. Por tal razón, la cámara legislativa junto a la ciudadanía reitera que no se prestará farsas electorales, tal como ocurrió en el 2017 con la Constituyente; o las elecciones presidenciales fraudulentas del año 2018; en consecuencia no participaremos en un proceso electoral con la “dictadura” de Nicolás Maduro, que seguramente no cumplirán con las garantías electorales transparentes, democráticas y de libre participación.

El Jefe de Estado, Juan Guaidó reiteró que la única condición para que se vaya a un proceso de elección presidencial es que no esté el dictador ejerciendo, y se concrete el cese de la usurpación, con las condiciones establecidas en la ley y la conformación de un CNE electo, “por el único Poder que puede designar un Poder púbico nacional, que es el Parlamento, el cual dirijo, del cual se tiene las dos terceras partes con el debido respeto a lo estipulado en la Constitución”.

Por lo tanto, el Comité de Postulaciones Electorales ratificamos que es competencia de esta Asamblea Nacional la designación de los nuevos rectores, hacerlo fuera de este espacio parlamentario significa la profundización de la crisis y evitar una salida al padecimiento de todos los venezolanos.

Desde la legítima Asamblea Nacional, insistimos en ratificar el compromiso con el pueblo de Venezuela y nuestra negativa a prestarnos a cualquier acción que obstruya el poder real de cada conciudadano, dentro y fuera del país, a decidir libremente.

Por tal sentido, en el marco del llamado manifestado por el Presidente Encargado, Juan Guaidó para unificar nacional la lucha en el Pliego Nacional de Conflicto, para exigir elecciones presidenciales libres y reactivar las protestas de calle, este martes 10 de marzo se efectuará una marcha con todos los sectores, gremios, organizaciones sociales y sindicales de Venezuela hasta el Palacio Federal Legislativo, donde diputados de la Asamblea Nacional acompañaran a los ciudadanos a reclamar por la restitución de sus derechos humanos fundamentales y la realización de elecciones libres para superar este caos ocasionado por la “dictadura”.

Nota de prensa