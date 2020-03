Durante la sesión de este martes de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, los parlamentarios aprobaron un proyecto de acuerdo que declara la invalidez y nulidad de los contratos por los cuales la estatal Pdvsa y sus empresas filiales otorgaron una garantía de casi la mitad de las acciones a Citgo Holding a favor de la empresa rusa Rosneft, informó La Patilla.

“Rosneft le prestó mil 500 millones de dólares a Pdvsa que debía pagarlos con garantías, declaramos la nulidad de esos contratos de Pdvsa en defensa de los intereses del pueblo de Venezuela”, expresó el diputado Elías Matta.

Además recordó que el Parlamento aprobó un acuerdo advirtiendo de las cifras rojas. “Alertamos al país, le dijimos al régimen de Maduro que debía mejorar las cifras de Pdvsa, Pdvsa y Rosneft firmaron un contrato de exportación”, agregó.

Mientras que el diputado Rafael Ramírez explicó que la AN es la que puede permitir el cobro de las acreencias. “Los usurpadores chillan cuando se les caen las comisiones, no chillan por el bienestar de los venezolanos, los contratos de la República deben cumplir con la ley”, reiteró.

“El que compromete a Citgo compromete a los venezolanos, el que compromete a Pdvsa al país, personal ruso decide las operaciones, no estamos contra ninguna nacionalidad, pero no podemos permitir que no se cumplan las leyes”, concluyó Ramírez.

#SesiónAN | El Diputado @EliasMattaW ejerce su derecho de palabra desde el exterior, sobre la ilegalidad y nulidad de los contratos asignados a Rosneft https://t.co/H6si1dk3DL — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) March 4, 2020