El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero hizo un llamado este lunes a la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet a que insista en la liberación de presos políticos que tienen boleta de excarcelación y aún están presos.

«Hay situaciones tan irregulares y tan graves que nos damos cuenta de que a las instancias internacionales le hacen falta contundencia y no lo decimos a manera de crítica, pero le pedimos a Bachelet que sea un poquito más dura, porque no entendemos que no se insista en esta situación todos los días, en la liberación de presos políticos con boleta de excarcelación», dijo en rueda de prensa.

«Yo entiendo que la diplomacia prevalece pero hay 328 seres humanos privados de libertad injustamente y sus familiares lloran diariamente».

A la vez que indicó que el 90% de los presos políticos no han tenido derecho a la defensa. «No han podido defenderse, no hemos podido argumentar que no cumplieron un delito; el fiscal no ha tenido la oportunidad de presentar una acusación debida y establecer responsabilidades».

Romero precisó que en lo que va de año han ocurrido 20 arrestos, de los cuales 12 han sido excarcelados y 8 han sido privadas de libertad, entre los que se encuentran un menor de edad acusado de participar en el asalto al fuerte militar ocurrido el pasado 22 de diciembre en el marco de la Operación Aurora.

A la vez que comentó el caso de Antonia Turbay detenida en junio de 2019 por la fuga de Iván Simonovis. «La señora Turbay tiene boleta de excarcelación desde el 26 de julio de 2019, pero sigue retenida en el Sebin, pese a la orden del Tribunal, está secuestrada y privada de libertad, pese a la intervención de la Embajada española no ha podido ser liberada», condenó.

Al respecto, aseveró que la represión es una fórmula del gobierno de Maduro para seguir en el poder. «Como defensor no podemos decir que hemos visto lo peor, pero a veces nos olvidamos de lo grave de todo esto; la represión sigue siendo una fórmula de gobierno no es una casualidad, ni una consecuencia, sino una fórmula de gobierno para mantenerse en el poder».

Mi hijo solo estaba vendiendo plátanos

La madre del menor de edad, Yoslen Broadbelt (17) que se encuentra recluido en «Cochesito», manifestó a la prensa que su hijo es inocente y pide que sea liberado. «A mi hijo lo agarraron vendiendo plátano, él no estaba en nada de eso, lo están incriminando; yo lo vi fue en el Tribunal porque tenía un mes desaparecido, cuando lo vi me dijo que estaba bien, pero que es inocente».

«Él no tiene nada que ver, lo que hacía era vender plátanos y quiero que me le den libertad porque yo como madre estoy sufriendo mucho», enfatizó.