El diputado Alfonso Marquina (Lara – UNT) afirmó este miércoles que en la población de Juan de Villegas, en Lara, se sembró una “esperanza de liberación” con la presencia de Juan Guaidó, y que pese a la represión del fin de semana, los maestros salieron ayer a protestar.

“La presencia de Juan Guaidó y los diputados ese día, sembró en ellos una esperanza de liberación que tenemos que seguir fomentando en todo el país. Los que utilizaron al violencia van a silenciar al pueblo de Venezuela, la noticia es que a pesar de que Lara fue brutalmente y salvajemente agredida, no por eso se ha quebrantado el espíritu de lucha de todo el estado Lara y ayer salieron los maestros otra vez para la calle a protestar y a reclamar una salida política “, dijo.

En la sesión celebrada hoy en el colegio María Auxiliadora de Altamira, señaló que los habitantes del poblado son las sometidas a las peores condiciones de vida. “No tienen luz, no les llega el agua, no les alcanza el dinero a los pocos que tienen empleo para medianamente satisfacer las necesidades alimenticias de su familia”, alertó.

Y criticó que no tienen servicios básicos. “No le recogen la basura, no les tapan los huecos en las calles, están a merced del hampa, de la inseguridad, pero no protestan porque esto que vivimos nosotros es lo que viven todos los días para silenciar a ese pueblo”.