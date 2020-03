El mayor general Cliver Alcalá, al momento de ser custodiado a un hotel por las autoridades colombianas, indicó que su abogado ya tiene su autorización para contactar al Departamento de Estado de EEUU y a la Fiscalía de Nueva York para lo que se necesite.



«No me niego a asumir las responsabilidades como siempre lo hecho. Cuando las autoridades norteamericana se comuniquen conmigo a través de mi abogado, ya él tiene mi autorización para hacer contacto con el Departamento de Estado de EEUU y la Fiscalía de Nueva York para cualquier acción que se requiera», precisó Alcalá en un audio difundido por Sebastiana Barráez.

En ese momento expresó: «Estoy siendo acompañado por funcionarios de la Dirigencia de Inteligencia Nacional de Colombia que me alertaron que grupos privados querían capturarme para entregarme a las autoridades de EEUU»

«Conozco a los funcionarios de la DIN. Los conozco desde hace más de un año. No tengo ninguna duda que son dignos funcionarios del Gobierno de Colombia… Me están dando protección personal para evitar que mercenarios del dinero me puedan raptar», finalizó Alcalá antes de llegar al hotel donde supuestamente se entregó a la DEA, como manejan varios medios.