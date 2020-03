Carlos Lusverti, miembro de la junta nacional de Amnistía Internacional Venezuela, aseguró este lunes que la mayoría de las naciones de América Latina existen situaciones de violación a los DDHH y que aquí existe la crisis de movilidad más grande del mundo, luego de Siria.



“Todos los países tienen graves situaciones en DDHH, pero Venezuela con sus casi 5 millones, representa la crisis de movilidad más grande del mundo después de Siria, la diferencia es que allá hay conflicto armado, pero el hecho de que no exista, no quiere decir que nuestros números de violencia no sean alarmantes. En 2019 hubo 60 muertos por cada 100.000, lo cual es gravísimo y nos ubica como el país más violento de América Latina”, denunció.

Dijo que en toda Latinoamérica hay una “peligrosa tendencia” al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Mencionó a Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde el año pasado se registraron incluso muertes por represión, además del caso venezolano.

“Esta violencia debe ser condenada y los autores, investigados”, señaló.

“Lo que tiene que ver con el uso excesivo de fuerza es uno de los números más graves en Venezuela. En esa línea de afectación a la libertad de expresión y personas por ese ejercicio”, acotó, en una entrevista para TVVNoticias.