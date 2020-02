La diputada Delsa Solórzano (EC-Miranda) aseveró este jueves que los “colectivos” los atacaron en Maiquetía y por eso no se dieron cuenta de la detención de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó.

“Es evidente que este conglomerado criminal que desgobierna a Venezuela tiene como objetivo fundamental, infundir temor también en la población, y por ello, además en un evento claramente planificado, generaron caos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía llevando a sus grupos terroristas, autodenominados colectivos, hacia el aeropuerto, para que en medio de la confusión no hubiera manera de que se dieran cuenta de que el tío del presidente no había salido, muchos de ustedes estaban con nosotros ese día, y sabían que era imposible saber quien salía y quien no porque claramente estábamos siendo agredidos por los colectivos”, expresó Solórzano en declaraciones compartidas por TVVenezuela Noticias.

La parlamentaria agregó que “esa confusión generada con esa doble intención, para generar miedo en la población y generar confusión, fue el momento en el que secuestraron para luego proceder a la desaparición forzada de Juan Márquez, tío del presidente Guaidó. Esa noche estuve en distintos cuerpos de seguridad, y en todos los cuerpos de seguridad negaron que se encontraba el tío del presidente, en todos me lo negaron, con lo cual es evidente que es una desaparición forzada”.

“No le permitieron acceso a sus abogados ni a sus familiares, durante todas las horas detenido, salvo el instante que llamó para avisar que iba a ser presentado en tribunales, donde además le dieron a él falsamente una información, con el único objetivo de despistar a la familia y al equipo legal para designar a un defensor público. Nos enteramos y nos fuimos para La Guaira porque a Juan no lo íbamos a dejar sólo, y por eso estuvo su extraordinaria defensa privada acompañándolo”, reiteró.

Además, advirtió que “quisiera destacar que es la responsabilidad penal, civil y administrativa de los ejecutores de las órdenes superiores. La Constitución y el Código Penal son claros, no eximen de responsabilidad el cumplimiento de órdenes superiores. No vengan a decir que estaban cumpliendo órdenes cuando secuestraron a Juan José Márquez. Ustedes ejecutores también tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo en Venezuela. Es evidente como lo ha señalado Bachelet en el informe que todos conocemos, que en Venezuela existen varios centros de tortura, y uno de ellos es claramente Dgcim. Nunca olvidemos a Fernando Alban, que fue asesinado en manos de la policía política del régimen luego de regresar también de una gira, en aquel momento acompañando al presidente de la AN”.

“Juan Márquez no es un activista político, no milita en ningún partido político, él es un tío orgulloso, está secuestrado porque es el tío de Juan Guaidó, así de simple, su detención se trata de un acoso familiar, cosa que ha sido característica de este cuerpo criminal que nos desgobierna hoy en todos los sentidos”, concluyó.

