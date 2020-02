El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, amenazó este miércoles a quienes – según su opinión – están solicitando una invasión estadounidense a Venezuela, entre lo que mencionó explícitamente a María Corina Machado.

“Ese buque de EEUU nunca entró a aguas territoriales venezolanas. Nuestra armada les advirtió y se retiraron. Afortunadamente, el que crea que va a ser fácil está sacando muy mal las cuentas. A los que llaman a invasión los vamos a buscar aquí en Venezuela si llega alguien a invadirnos de otro país. María Corina, ruega a Dios que lo gringos no invadan a Venezuela, ni nadie”, afirmó en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Sobre reunión de Trump con Guaidó

“Es un abuso que ahora le digan líder opositor y no presidente a Juanito Alimaña. Hasta en Alemania lo dicen. Ya Parra, para el mundo, es el presidente de la Asamblea Nacional, porque ellos mismos (oposición) lo legitimaron, porque Juanito Alimaña es la nada. Le dan publicidad a Parra y él echándose aire”, aseguró. «Este año habrá elecciones parlamentarias aquí en Venezuela, y EEUU no tiene que meter sus narices aquí en nada».

“A ellos no les importa la salud el pueblo, así como no les importaba la salud de la diputada que murió, y Juanito Alimaña (Juan Guaidó) no usó los más de 600 millones de dólares que le dieron pudiendo hacerlo y no lo hizo. Por eso creo que el regaño fue grande porque no dieron una rueda de prensa después de esa reunión de Juanito Alimaña y Trump. No le dieron chance de tomarse la foto a Juanito Alimaña ahí”, agregó.

«Que nos den el trato de Soleimani»

“Simonovis es un agente de toda la vida de la CIA. El mismo Simonovis colocó los francotiradores que mataron a inocentes. Ahora dijo a Trump en una carta que en Venezuela hay dos Soleimani: Cabello y El Aissami, y el mensaje que quiere es que nos den el trato que le dieron a Soleimani, pero eso a nosotros no nos preocupa. Nosotros no tenemos precio. No nos pueden comprar bajo ninguna circunstancia. Yo pido que tú tengas mucha vida, Simonovis, para que en 50 años veas a un revolucionario y chavista gobernando a Venezuela”, precisó.

La CIDH

Sobre el impedimento de entrada al país de la delegación de la CIDH, Cabello dijo que ellos no entraron. «Juanito Alimaña no cuadró su entrada porque aquí decide es el presidente Nicolás Maduro”.