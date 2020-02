El presidente de EEUU Donald Trump recibió a las 3:00 pm de este miércoles al líder opositor Juan Guaidó en la Casa Blanca y quien previamente se reunió con el vicepresidente Mike Pence.



No obstante el corresponsal de Voz de América en la Casa Blanca, Bricio Segovia, indicó que «después de que Trump recibiera a Juan Guaidó ambos se dirigieron al despacho Oval. Se suponía que la prensa acreditada íbamos a entrar al inicio del encuentro, pero repentinamente nos negaron el acceso».

Por su parte el corresponsal de CNN, Jim Acosta, manifestó que la Casa Blanca canceló repentinamente una oportunidad de foto oficial entre Guaidó y Trump «por ahora» en el Salón Oval.

Noticia en desarrollo.

The WH has suddenly canceled a previously announced Oval Office photo opportunity with Guaido. Aides say we will be updated if something opens back up.

