Los trabajadores del Ministerio de Cultura, en Caracas, protestaron este viernes en la mañana por las precarias condiciones en las que se encuentra la cartera, así como los bajos salarios y el mal trato que reciben por parte de las autoridades.



El secretario general del Sindicato de Empleados de la Biblioteca Nacional, Julio Frías, dijo que el sector cultura “venimos atravesando problemas en términos de reivindicaciones, condiciones de trabajo, y custodia y patrimonio”.

Precisó que han venido haciendo solicitudes al ministro Ernesto Villegas, pero no han recibido respuestas, y en ese sentido, denunció: “El componente salarial no sobrepasa el millón de bolívares, las condiciones de trabajo son malas, el transporte que es una constante, afecta el bolsillo, lo que percibidos en algunos casos no alcanza para cubrir gastos de transporte”.

En cuanto a la seguridad social, recalcó que “los componentes de hospitalización, cirugía y maternidad no están acorde con las necesidades”.

Por su parte, el dirigente sindical, Marco Castillo, comentó que “no se trata de una denuncia solo salarial, es por los puestos de trabajo, estamos sin agua potable, estamos viviendo una decadencia, estamos trabajando como esclavos prácticamente, esto es inmoral”.

“El ministro Villegas nos ha tratado hasta de malandros, guarimberos, porque nosotros le hemos pedido que nos atienda, que le explique a los trabajadores por qué las instituciones de cultura están en ese estado, los museos se están cayendo”, enfatizó.

“Estamos pasando hambre y necesidad”, acotó el trabajador de la Biblioteca Nacional.

Con información de Punto de Corte