El presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, indicó este lunes que hay 381 presos políticos actualmente, y por otra parte, dijo que “siempre hay algo peor” en materia de DDHH en Venezuela.

“En nuestro trabajo como Foro Penal siempre está la madre, la hija, visitando en la cárcel a su ser querido, eso es parte de mi vida. Esto no es un sacrificio, es una satisfacción, de ayudar al prójimo, de dejar huella, es lo que motiva a todo el equipo de Foro Penal, que ya son más de 7 mil activistas. Yo siempre he apreciado la libertad, pero he aprendido a luchar por ella”, expresó Romero en una entrevista con Shirley Varnagy.

El representante de Foro Penal agregó que “son 381 presos políticos, y cada uno de ellos tiene una Guillermina como la de la canción. Han sido objeto de torturas, han sido aislados. También tenemos mujeres presas”.

Romero aseguró que en el país, en referencia a las violaciones de derechos humanos, no puede decir que ha visto lo peor. “Siempre hay algo peor que ver, lamentablemente, al menos en Venezuela. En cuanto a los privados de libertad, existe soledad no solo para el prisionero, sino también para sus familiares. Vimos el caso de Rufo Chacón, que me causa frustración porque no tiene un remedio al menos a corto plazo, ni a mediano plazo. Rufo me dijo que quería ver al Ávila, ver a Caracas y los paisajes, y por eso me dijo que no lo sacara a pasear, porque iba a sentirse frustrado”.

“Más del 50% de los activistas del Foro Penal son mujeres, que luchan por esta causa. Siempre he apreciado la libertad, y he aprendido a luchar por la conquista de la libertad. Debemos mantenernos unidos para salir de esta tragedia y para reconstruir el país. Tenemos 20 años sufriendo una tragedia que cada día se complica”, concluyó.