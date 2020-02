Tamara Adrian salió al paso de las acusaciones en su contra luego que El Nuevo Herald publicara un trabajo donde vinculan a la diputada con «el mayor caso de corrupción chavista de la historia», al alegar que únicamente actuó como abogada en ejercicio.



«A comienzos de 2012 un cliente solicitó nuestra opinión estrictamente jurídica, como abogada en ejercicio, sobre la legalidad de un contrato a ser firmado por ese cliente con Pdvsa, y, particularmente sobre el tema cambiario. Se nos preguntó si el pago en moneda extranjera de obligaciones asumidas por Pdvsa en bolívares estaría o no en contravención con el ordenamiento cambiario y legal, siempre que tal pago generase ganancias claras para Pdvsa», detalla Adrian vía Twitter.

Argumenta que, tomando en consideración la legislación vigente en esa época «expresé que, sometido al cumplimiento de las condiciones y requisitos explicados en la misma, el pago así hecho no estaba en contravención con el ordenamiento jurídico cambiario y legal de ese momento».

«Esta opinión estaba calificada y ponderada legalmente por los condicionamientos allí expresados, que condicionaban su validez. Y el ámbito de esta opinión estaba relacionado con el contrato que me fue sometido. Nunca estuve involucrada ni en la negociación directa del contrato ni en su ejecución práctica. Otros abogados, incluyendo la Consultoría Jurídica de Pdsva y firmas privadas, confirmaron esta opinión jurídica y la legalidad de la operación que me fue consultada», revela la diputada.

Desafortunadamente para el país, el haber hecho notar la legalidad de estas operaciones, abrió los apetitos indebidos de los bolichicos y la puerta a la creación de un monstruo de Frankenstein, en cuya creación, por supuesto, no tuve ninguna incidencia.

En ese sentido afirma que los hijastros de Maduro, «los llamados bolichicos y el señor Gorrín entre otros, encontraron en la brecha observada en mi opinión el germen de un medio para drenar recursos de Pdvsa para enriquecerse. Y potenciaron estas operaciones por varios años».

«Deploro que se me quiera involucrar en hechos que me son ajenos totalmente y en los que no estuve involucrada, más allá de revisar, como abogada, la documentación legal y los contratos propuestos. Esto es una actividad normal de un abogado», se defiende.

Por último indicó que la forma en la que ha sido presentada la noticia «hace presumir que se trata de un ataque destinado a coadyuvar a la matriz que quiere imponer el régimen. Que pretende hacer ver que todo el mundo es corrupto. Seguimos luchando por la libertad».

1/9 A comienzos de 2012 un cliente solicitó nuestra opinión estrictamente jurídica, como abogada en ejercicio, sobre la legalidad de un contrato a ser firmado por ese cliente con PDVSA, y, particularmente sobre el tema cambiario. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 11, 2020

2/9 Se nos preguntó si el pago en moneda extranjera de obligaciones asumidas por PDVSA en bolívares estaría o no en contravención con el ordenamiento cambiario y legal, siempre que tal pago generase ganancias claras para PDVSA. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 10, 2020

3/9 Tomando en consideración la legislación vigente en esa época expresé que, sometido al cumplimiento de las condiciones y requisitos explicados en la misma, el pago así hecho no estaba en contravención con el ordenamiento jurídico cambiario y legal de ese momento. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 10, 2020

4/9 Esta opinión estaba calificada y ponderada legalmente por los condicionamientos allí expresados, que condicionaban su validez. Y el ámbito de esta opinión estaba relacionado con el contrato que me fue sometido. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 10, 2020

5/9 Nunca estuve involucrada ni en la negociación directa del contrato ni en su ejecución práctica. Otros abogados, incluyendo la Consultoría Jurídica de PDVSA y firmas privadas, confirmaron esta opinión jurídica y la legalidad de la operación que me fue consultada. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 10, 2020

7/9 Así, los hijastros de Maduro, los llamados bolichicos y el Sr. Gorrín, entre otros encontraron en la brecha observada en mi opinión el germen de un medio para drenar recursos de PDVSA para enriquecerse. Y potenciaron estas operaciones por varios años. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 10, 2020

8/9 Deploro que se me quiera involucrar en hechos que me son ajenos totalmente y en los que no estuve involucrada, más allá de revisar, como abogada, la documentación legal y los contratos propuestos, que es una actividad normal de un abogado. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) February 10, 2020