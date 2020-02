El Comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, Iván Simonovis, sostuvo este miércoles que el mandatario estadounidense Donald Trump lo escuchó con mucha atención sobre el tema Venezuela y le hizo preguntas personales.

“Yo no podía perder la oportunidad de hablar de mí país porque yo creo que todo eso sucedió por algo, y una de las cosas que tengo hoy día es este compromiso por la libertad de mi país”, afirmó Simonovis en una entrevista exclusiva a VPItv.

El comisionado reveló que “le entregué una carta a Trump que habla del tema de Venezuela, él me escuchó con mucha atención, me hizo algunas preguntas personales, y me aseguró que ellos estaban convencidos que iba a salir de la dictadura de Nicolás Maduro”.

“La política estadounidense no ha bajado el ritmo, ha sido la misma, han sido absolutamente frontales y directos en cortar el oxígeno que mantiene al régimen, ahora ya quedará de parte de las decisiones políticas entre el presidente Trump y el presidente Guaidó en las próximas acciones que tomarán”, concluyó.