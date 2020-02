El comisario Iván Simonovis desestimó este martes la posibilidad de que ocurra un golpe de Estado militar como la intentona de hace 28 años, y en gran parte debido al «control férreo» que ejerce el gobierno madurista y el G2 cubano sobre la Fuerza Armada.

«Yo no creo que exista un golpe militar como el 4F, pero uno nunca sabe. Para ser honesto, un golpe traería como consecuencia muchas personas fallecidas y eso no es lo que se está buscando. Aquí no se trata sino de no apoyar al régimen», señaló Simonovis.

Pero, «no se da una acción porque hay un control férreo, una persecución tenaz sobre la Fuerza Armada. El régimen ha sido bastante eficiente con el G2 en la persecución de oficiales militares, y no solo eso, sino que cuando los castigan, es mucho más severo que con los civiles, para mandar un mensaje a lo interno y ha creado miedo, nadie confía en nadie, y es la circunstancia que está afectando para que se pueda avanzar», indicó.

En ese sentido, aseguró que no hay manera de que el gobierno de Nicolás Maduro pueda subsistir sin el apoyo de la fuerza armada, al tiempo de estimar que «un 80% del cuerpo desea un cambio» y que la primera razón es que eso «ya no es una Fuerza Armada, la inclusión de los milicianos es un insulto a esta institución».

Sobre una intervención militar, dijo que no solo serían los Estados Unidos los que tomen acción, sino que deberían ser los países afectados por la migración quienes «de alguna forma tienen que formar parte de una coalición para que eventualmente, en el momento que se decidiese tomar una acción mucho más concreta en Venezuela, deban ser parte».

«EEUU sencillamente ha estado funcionando y haciendo un trabajo de lobby y ha ayudado con la presión económica a reducir el oxígeno que le permite al régimen mantenerse en el poder», señaló durante una entrevista con Sergio Novelli.

Aseveró que la FANB no escapa de la crisis, «pero hay que estar claros en que todo pasa por la FANB. Si no dan el paso, nosotros no vamos a poder avanzar».

«Y no se trata de una acción en contra de alguien, sino no hacer nada, muy contrario a lo que la gente piensa. En el momento en que la FANB decida estar del lado de los ciudadanos, apoyar al pueblo, en ese momento el régimen de Maduro no tendrá otra salida que salir de allí», argumentó.

De igual forma, afirmó que hay muchos policías activos y retirados que están dispuestos «a sumarse a esta ola pacífica de no hacer nada, de controlar la situación, y que sencillamente el régimen deje de estar en el poder, que se le dé paso a un nuevo esquema donde eventualmente pudiéramos ir a unas elecciones».

«Pero el primer paso tiene que salir de parte de la FANB, que están padeciendo todo lo que padecen los ciudadanos en las mañanas», apuntó.