El exministro Elías Jaua afirmó este martes que en la nación hay una libre circulación del dólar pero no hay una dolarización, e instó que se deben diseñar estrategias para preservar el bolívar.

“Veo al grupo de Leopoldo López desesperado e impulsando cualquier tipo de intervención contra nuestro país. Es importante hoy más que nunca que toda la dirigencia política, social y religiosa asuma con mucha madurez la necesidad de buscar los caminos para encontrar la estabilidad política y económica. Es inexcusable que se apele a la intervención extranjera, que se estimulen sanciones económicas que afectan a la mayoría del pueblo venezolano”, declaró Jaua en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

El oficialista aseguró que “hoy los sectores económicos de Venezuela están acumulando más riqueza que muchos períodos anteriores. ¿Cómo es eso que Trump está diciendo que se va a encargar de los venezolanos? Somos los venezolanos quienes tenemos que encargarnos de nuestros asuntos. Tengo miedo a que se pierda el país y a que se pierda la República. Tengo miedo a que Venezuela se vea envuelta en una confrontación bélica por una intervención extranjera”.

“Chávez demostró la decidida voluntad democrática y su empeño permanente en que el juego volviera al marco de la constitución. La AN es fundamental para un refinanciamiento para el tema de la deuda, y así lograr inversiones en condiciones soberanas en el marco de la Constitución. Requerimos inversiones en el marco de la constitución y para eso debe haber un Poder Legislativo que lo valide”, reiteró.

Finalmente sostuvo que “el que haya bodegones no significa que haya una recuperación económica. Hay que hacer un esfuerzo, si no logramos levantar el conjunto de sanciones tendremos que aprender a producir y a generar crecimiento económico. Hay una libre circulación del dólar pero no hay una dolarización. Tenemos que diseñar estrategias para preservar nuestro bolívar. Tenemos que ir a un proceso electoral y cualquiera que sea el resultado debe ser respetado, el que gane debe mantenerse en el marco de la constitución. Juan Guaidó hace lo que le da la gana, usurpa funciones del presidente de la República, pide intervenciones extranjeras y entrega activos como Citgo. Necesitamos instituciones fuertes para que nadie pueda actuar al borde de la ley de la Constitución”.