El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, aseguró este jueves que la «dictadura no pega una» tras el pronunciamiento de Michelle Bachelet entorno a la situación de DDHH Venezuela.



«La dictadura no pega una: nuevo pronunciamiento de la Alta Comisionada @mbachelet ratifica violaciones a #DDHH en Venezuela y que se impide constatar la situación de los presos políticos. Cada vez la dictadura estará más sola y perdida», indicó Guaidó vía Twitter.

Bachelet reiteró el llamado a Nicolás Maduro de liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y adelantó que el 10 de marzo abordará nuevamente la situación de Derechos Humanos en el país tras los 2 últimos informes.