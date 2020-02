El senador republicano Rick Scott advirtió este jueves al gobernante socialista Nicolás Maduro y a «sus matones» de que habrá «severas consecuencias» en caso de que alguno de los ejecutivos de Citgo, que fueron regresados a la cárcel hoy, resultase perjudicado.

«Los informes muestran que Nicolás Maduro ha detenido a los 6 de Citgo. Maduro y sus matones deben saber que habrá SEVERAS consecuencias si algún estadounidense resulta perjudicado», amenazó Scott.

Aseveró que hará todo lo que esté a su alcance para proteger a los estadounidenses que están bajo la custodia del Sebin, como afirma AP, así como para «defender la libertad y la democracia en Venezuela».

«Estamos viendo», apuntó Scott.

Más temprano se supo que los seis ejecutivos de Citgo que estaban bajo la medida de casa por cárcel, fueron sacados de sus casas la madrugada de hoy, según familiares, que desconocen el paradero de éstos hasta el momento.

