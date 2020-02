El senador Marco Rubio valoró el discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense Donald Trump, donde recalcó el apoyo del mandatario republicano a la causa venezolana.



«Anoche en el Estado de a Unión dos cosas estaban muy claras: 1. Donald Trump está firmemente comprometido a ayudar a Venezuela a restaurar su democracia y expulsar al ilegítimo régimen de Maduro ; y 2. La causa de la libertad en Venezuela tiene un fuerte apoyo bipartidista», fue el comentario de Rubio.

Ayer, durante su discurso anual, el presidente Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, al tiempo de demostrarle el apoyo de su administración.

Esto causó una gran ovación por los presentes en el Congreso de EEUU. Tanto republicanos como demócratas se pusieron de pie y aplaudieron al presidente de la AN, quien fue invitado al discurso de Trump.

