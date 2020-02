Romy Moreno, esposa del jefe del despacho de Juan Guaidó; Roberto Marrero, denunció hoy que desde el jueves pasado el funcionario no tiene visitas “hasta nuevo aviso”.

“Su familia no tiene información de él desde hace siete días. Desde el jueves pasado no tiene visita hasta nuevo aviso. Roberto tiene unas medidas cautelares que no se cumplen y las condiciones de El Helicoide son infrahumanas, no hay agua, no hay luz, no hay ventanas y me imagino que está en condiciones peores”, señaló Moreno a TVVNoticias.

Dijo que, supuestamente, lo habían cambiado a una celda más pequeña y que no querían que se comunicara con nadie.

Marrero fue detenido el año pasado por su presunta participación en el intento de alzamiento militar del 30 de abril de 2019.