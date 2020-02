El diputado Omar Ávila (Unidad Visión Venezuela-Mérida) sostuvo este viernes que se solidarizan con el gremio de periodistas y todos aquellos que laboran en los medios de comunicación, tras los hechos ocurridos el pasado martes, cuando fueron agredidos por afectos al oficialismo cuando realizaban su labor de informar la llegada de Juan Guaidó al país.

También respaldó la acción judicial que realizaron este jueves ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo para que se investigue la realidad de esos hechos de violencia que fueron objeto. Igualmente hace un llamado al “régimen” de Nicolás Maduro para que cese el acoso a la prensa libre. “No es con persecuciones que va a solucionar los problemas de los venezolanos, por eso hacemos un llamado a la cordura”. Dijo Ávila en su acostumbrada rueda de prensa.

Por otro lado, sostuvo que “si el escalamiento del frente externo -luego de la gira de Guaidó- implica más sanciones, y que estas afecten a la población, veremos crecer el rechazo a este sector de la oposición, que debemos decir que ya son rechazadas por el 35% de los venezolanos; no solamente es el venezolano de a pie que se ve afectado con estas sanciones, también empresarios -ultra opositores de toda la vida- que los escuchamos quejarse de las sanciones”.

En ese particular recordó que la oposición no debe olvidarse que el madurismo es el 20% del país.

El parlamentario afirmó que consideran que las “reuniones y los encuentros extranjeros no van a traer cosas positivas al país, si no se comienza a buscar una verdadera solución a los problemas de la gente. Mientras ambos extremos insistan en el fanatismo y radicalismo, los únicos perdedores somos los ciudadanos”.

Recomendó a Guaidó sondear los caminos más digeribles para encontrar soluciones a la crisis. A su juicio, Juan Guaidó debe buscar canalizar de manera honesta y efectiva esa ayuda que diversos países nos han ofrecido para hacer grandes cambios en el país en beneficio de los ciudadanos.

“Voy a hablar con la claridad y sinceridad que nos caracteriza, todo aquel que solicite, gestione y promueva sanciones económicas – no así sanciones personales- contra Venezuela, a sabiendas que estas no sacarán a Maduro y que persigue ahogar la economía nacional para que se produzca un estallido social, es un criminal, y en su momento deberán ser juzgados, como corresponsables junto a Nicolás y a todos los que desde este régimen son responsables de las muertes de tantos venezolanos como consecuencia del agravamiento de la crisis gracias a las sanciones. Una vez más dejo claro que la crisis no es producto de las sanciones pero, las sanciones sin lugar a dudas, agravan la crisis”.

En su opinión “ese sector que insiste en su plan de asfixiar la economía y cualquier posibilidad de bienestar de la población, como por ejemplo lo que ha ocurrido con la CAF, creyendo que esto obligará al gobierno a rendirse, y que lamentablemente no se dan cuenta de lo equivocado que están, y que los que terminan rindiéndose son los ciudadanos, por eso la diáspora aumenta cada día más”.

Recordó que días atrás escuchó mencionar a Guaidó que: «la dictadura tenía un llantén por las sanciones; nada más alejado de la realidad, aquí el único llantén Juan lo tienen los venezolanos, esa mayoría o ese 87% que hoy no puede ni siquiera cubrir con su salario las necesidades básicas de un día”.

Para Ávila, el “régimen” de Maduro es el causante de las sanciones, por su política irresponsable y el entreguismo a las naciones extranjeras, que han ocasionado el juego duro de los gringos. No sé preguntan: ¿por qué con Chávez eso no ocurrió? Que no pasó más allá, de lo que nosotros denominamos en su momento una guerra de micrófonos. En puro discurso”.

Lamentó que mientras ambos extremos continúen practicando la misma «política», la posibilidad de rescatar a Venezuela de la crisis económica, política, social e institucional, se verá cada vez más lejos. “La diatriba política solo perjudica a la mayoría del pueblo, que sufre, siente y padece la crisis, porque el pueblo no come con sanciones”.

En ese orden, instó a la reflexión a todos los venezolanos para encontrar las mejores soluciones a los problemas que nos agobian e insistió, que proponen “un nuevo mantra que parte porque nos concentremos todos en conectarnos y resolver los problemas de la gente, en organizarnos para el voto masivo, y en tercer lugar no ceder más espacios políticos, no hay otra forma que podamos debilitar al gobierno. Porque no son elecciones libres, que un régimen como este nunca nos va a dar, son elecciones para ser libres. La lucha es con protesta y voto”.

Finalmente ratificó que urge un Encuentro Nacional de todos los factores democráticos, “ese diálogo interno que hemos venido planteando desde hace dos (2) años”.

Nota de prensa