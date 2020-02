El secretario general del MAS, Felipe Mujica, celebró este jueves la reactivación de la comisión preliminar electoral para designar las nuevas autoridades del CNE de cara a las elecciones parlamentarias.



«Esto es una sorpresa que, por supuesto, si uno la evalúa, lo que uno quisiera, es que efectivamente esa instancia de la Asamblea operara», apuntó Mujica a Unión Radio.

Mujica señaló que esta dinámica «la toman los dos parlamentos y el Gobierno fungiendo como el convocante. Ahora. No es que sea malo. Ojalá eso no sea una operación de lado y lado para ganar el tiempo y que en 2-3 meses digan que no se puede cambiar el CNE y las elecciones tienen que ser con el Poder Electoral actual».

Afirmó que según información que tiene, es que «a ese acuerdo llegaron sin la participación de VP y por lo tanto sin Juan Guaidó. Pese a que él abre el tema y dice que se instalará la comisión para una elección libre».

Por último Mujica reiteró el llamado a que las negociaciones faciliten una salida política a la crisis actual.