La profesora de la UCV y exconsultora jurídica del CNE, Eglée González Lobato, sostuvo este lunes que “no puede ser” que haya una doble designación del CNE.

“El nombramiento de un Consejo Nacional Electoral representa el mínimo de los acuerdos posibles. Y su nombramiento tiene que ser en la AN. Un cambio de organismo electoral, con nueva gerencia, nueva tecnología que mediante acciones transparentes se cree confianza nuevamente al ciudadano con sus representantes. La mesa de diálogo nacional habla de algo increíble, un reclamo directamente a ellos: ¿Cuáles son esas condiciones? Expertos electorales preguntarían cuáles son los técnicos electorales y las especialidades que están asesorando a esa mesa de diálogo nacional. Los esfuerzos están bien que se hagan, e impulsar al nuevo CNE, pero debe ser la primera institucionalización del país”, detalló en A Tiempo de Unión Radio.

La profesora agregó: “no solamente son las condiciones técnicas». «El problema es que el Gobierno de Nicolás Maduro logró en el 2017, en las elecciones de gobernadores que es una de las más difíciles de explicar, neutralizar el voto castigo a través del control social como lo es el Clap. ¿Está la mesa de diálogo nacional dispuesta a frenar al Gobierno en ese sentido?”.

“Es positivo que Maduro diga que sea la AN quien tenga que ponerse de acuerdo para la designación de un nuevo CNE. No dice ni de una ni de otra AN, sino en la A y punto. Y está descartando que muchos en la mesa de diálogo nacional – que no le quiero decir mesita, pero tampoco mesa de diálogo nacional porque no es verdad, eso no es incluyente, porque no están todas las fuerzas políticas metidas allí – lo que se está diciendo es que el acuerdo tiene que ser entre las fuerzas políticas opuestas, no entre fuerzas políticas que son continuidad de Gobierno, o que apoyan al Gobierno. No puede ser que haya una doble designación del CNE, no pueden haber decisiones unilaterales, no es Guaidó por una parte, ni Maduro, o Parra pidiendo que sea el TSJ. Ninguno por separado cuenta con las partes para la elección del CNE”, finalizó.