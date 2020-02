El diputado Luis Parra, (exPJ – Yaracuy) denunció este miércoles que, según lo detectado bajo su cuestionada junta directiva, en la nómina de la Asamblea Nacional hay más del 50% de los trabajadores que cobra y tiene los mismos beneficios que los demás, pero están fuera del país.



“Nos parece que es algo ilegal, infame. Tener más del 50%, según lo que hemos detectado, de una nómina con personal que cobra y tiene los mismos beneficios, pero no vienen a laborar y tampoco están dentro del país. Eso no puede seguir en este Parlamento. Y no es que tengamos una política de cacería de brujas. Es una política de justicia laboral”, dijo Parra.

En palabras que les dedicó a los trabajadores del Poder Legislativo, instó a los directores y demás trabajadores a que se incorporen, así como a activar la “consciencia laboral. No es posible que haya dependencias o direcciones donde hay 50 asignados, y solo veamos la presencia de 12 o 15”, comentó.

“Todos son responsables de que la justicia laboral sea una realidad. De que podamos llamar a que demos pasos de transparencia. Nosotros dijimos que íbamos a decir la verdad”, insistió.

Adelantó que la nómina la puedan “sincerar” en las próximas horas “a través de procesos de auditorías”. «Todo el pueblo de Venezuela tendrá que conocer porque para nosotros la transparencia es fundamental”.

Y precisó: “Nosotros no vamos a caer en los vicios del pasado”, porque “hemos dicho que no hemos llegado para la retórica y la confrontación, pero nuestro compromiso es decir la verdad y por eso solicitamos la colaboración de todos”.

Robo de vehículos



Por su parte, quien es aceptado como el presidente de la AN por parte del gobierno socialista de Nicolás Maduro, denunció el presunto robo de vehículos que son del Poder Legislativo, aunque no dijo cuántos fueron o sus marcas.

“Hay otro elemento con el sentido de pertenencia del Poder Legislativo. No es posible que cuando llegamos aquí, los primeros indicadores sobre los bienes públicos del Estado son robos inescrupulosos, es la desaparición de vehículos, es prácticamente el robo de cada de uno de esos bienes que no es propiedad ni de ustedes ni de nosotros como diputados, son patrimonio de la República, y eso es inaceptable, que bajo la mirada de nosotros y de ustedes, eso siga ocurriendo, el desmantelamiento de los bienes del Poder Legislativo”, dijo Parra a los trabajadores.

Y también mencionó otros bienes del Legislativo, como el canal de la AN, que sigue bajo el control del gobierno, así como la radio del Parlamento; pero fue cuando una de las trabajadoras alzara la voz y se lo recordara en medio de su discurso. Entonces, afirmó que “es la obligación de todos y cada uno de nosotros garantizar que se mantengan y que sean devueltos al PL porque no hay nada ni nadie que esté por encima de la Ley.

“Tenemos 120 días, de los cuales les vamos a pedir la colaboración, con la detección de esos bienes, donde se encuentran y quienes han actuado al margen de la Ley, porque no vinimos a alcahuetear sinvergüencería, nosotros vinimos a cerrar un ciclo y abrir el ciclo de la renovación y el cambio del Poder Legislativo”, señaló.

Seguros para los trabajadores



Asimismo, Parra les ofreció en un “futuro inmediato” la renovación del seguro de los trabajadores, como una ayuda de parte de su criticada junta, hacia quienes han laborado en la AN.

”Estamos hablando de otros beneficios, yo no creo que los programas sociales sean eternos, tienen que ir dirigidos a darle una mano a quien más necesite, no para mantenerlos esclavizados y esa jornada social aspiramos que sea permanente y vayamos a donde tengamos que ir para que esa pequeña ayuda sea permanente. Pero ese no es el país que nosotros soñamos, pero en este momento no podemos desconocerlo. Hay quienes están peor que otros y unos más vulnerables, y todos tenemos que brindar una mano amiga. En ese camino hay un logro inmediato, y es el seguro de ustedes de cada uno de los trabajadores”, señaló.

Apuntó que en cada llamado se encuentran con que el seguro no alcanza “para una tableta de acetaminofén”, además de que el sistema de salud pública está colapsado, “y es nuestro compromiso velar para que nuestros trabajadores puedan tener soluciones”, dice.

“Aspiramos que puedan sentir que tienen un seguro que les dará respuesta en caso de una emergencia, eso en futuro inmediato”, esperanzó.