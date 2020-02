Un testigo directo de lo sucedido en el polémico encuentro entre la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, en el Aeropuerto de Barajas rompió el silencio y reveló ante notario todo lo ocurrido en aquella madrugada del 19 al 20 de enero.



El testimonio detalla a lo largo de tres folios y minuto a minuto cómo, efectivamente y tal y como ha publicado ya OK Diario, el pasaje enviado desde Venezuela cruzó a territorio español con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro a la cabeza, que se hizo sin controlar el pasaporte de la vicepresidenta y hasta que se cruzaron carros de maletas sin controlar.

El documento del testigo, al que OK Diario ha tenido acceso pero que ha preferido mantener por ahora el anonimato pese a elevar a fe pública su declaración, comienza señalando que “siendo las 23:00 horas del 19 de enero del 2020 inicio servicio en el aeropuerto”, que acto seguido “me desplazo por zona aire” […] y “llegando al FBO se encontraba personal de la Embajada de Venezuela, indicando que venían a recepcionar a los pasajeros que llegaban del vuelo de Caracas”.

Su versión pone en duda, por lo tanto y desde el primer momento, una de las primeras afirmaciones de Ábalos: la de que desconocía los detalles del vuelo. Y es que, al menos un contingente venezolano estaba esperando un vuelo del que parece lógico pensar que conocía el pasaje.

Hasta ese momento, el testigo señala que la dotación policial era normal: “No habiendo presencia policial extraordinaria. Sólo había policía de puesto y guardia civil habitual”.

A las 23:45 el testigo acude a la “apertura del filtro de seguridad de 00:00 hasta las 02:00 de la mañana”. La hora de apertura del dispositivo de seguridad para recibir la llegada del vuelo se cumplió, pero no así la de cierre, que no dejó de alargarse.

Tras volver a la Terminal Ejecutiva, la cosa ha cambiado radicalmente: “Percibo una presencia de vehículos policiales no habituales en el lugar”, señala. “Observo la presencia de entre 15 y 20 policías nacionales y entre 6 y 8 guardias civiles. Posteriormente me comunican que una de las personas del vuelo de llegada no puede salir”, no puede “acceder a territorio nacional”. Esa persona era Delcy Rodríguez.

Al testigo no le fue comunicado en ese momento el nombre ni el motivo de la imposibilidad de que pisara suelo español esa persona. No supo que se trataba de un alto mando de la dictadura venezolana sancionada por violar los derechos humanos en su país.

“Aproximadamente a las 00:10 – 00:15 llega el ministro Ábalos cruzando el arco detector con otra persona (a la que posteriormente identifico por fotografía como Koldo García Izaguirre), queriendo acceder directamente a zona restringida”, afirma el testigo. No lo pudieron hacer porque a las 00:05 se habían bloqueado las puertas de acceso a las pistas precisamente por la llegada del vuelo de Caracas.

“Viendo que no pueden acceder, se quedan viendo a través de los cristales”. Y “vuelven al hall de las instalaciones”, añade.

