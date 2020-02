El diputado José Prat informó desde el aeropuerto de Maiquetía que hay un grupo de entre 15 y 20 personas adeptas al oficialismo increpando a los medios de comunicación que esperan para cubrir el regreso de Juan Guaidó.



«Es un grupo de 15 o 20 personas. Gente del partido de ellos, no gente espontánea. Hay muchas personas espontánea que no saben qué es lo que pasa y hay un grupito allí gritándole a los medios comunicación como si tuvieran responsabilidad alguna de que hay una situación política que a ellos no les conviene. No les conviene porque Guaidó viene de una gira exitosa donde se ha recibido un importante respaldo a nivel mundial y entonces creen que con poner a consignar a 15 personas contrarrestan el éxito de la gira», indicó Pratt a Noticiero Digital.

Al preguntarsele si cree en la posibilidad que el líder opositor sea agredido por estos adeptos, alertó que «muy seguramente querrán agredirlo».

Los acusó de trancar la autopista Caracas-La Guaira a nivel de Boqueron 1 más temprano. «Estas maniobras no nos extrañan. Hay mucha gente que casi pierde su vuelo y que no tienen que ver con nada. Hacen este tipo de cosas intentando crear un clima de rechazo. Son ellos los que están trancando. No la gente», puntualizó.